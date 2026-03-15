"'고독한 미식가' 하차 영향無"…'미친맛집5' 공개 이틀 만에 넷플릭스 2위 상승

기사입력 2026-03-15 11:11


"'고독한 미식가' 하차 영향無"…'미친맛집5' 공개 이틀 만에 넷플릭스…

[스포츠조선 조지영 기자] '미친맛집' 시즌5가 공개와 동시에 한일 양국 차트에서 빠른 상승세를 보이고 있다.

지난 12일 넷플릭스에서 공개된 '미친맛집' 시즌5는 공개 하루 만에 넷플릭스 '오늘의 대한민국 TOP 10 시리즈'에 진입한 데 이어, 이틀 만인 14일 기준 전체 2위까지 상승했다. 또한 일본 넷플릭스에서도 TOP10 시리즈 9위에 안착하며, 한일 양국에서 동시에 주목받고 있다.

'미친맛집' 시즌5는 한국 대표 미식가 성시경과 일본 모델 겸 배우 미요시 아야카가 함께하는 미식 예능이다. 두 사람은 한국과 일본을 오가며 다양한 맛집과 미식 문화를 선보인다.

이번 시즌은 성시경과 미요시 아야카의 색다른 케미, 새 밥친구 미요시 아야카의 넘치는 매력이 한일 양국의 시청자를 사로잡았다. 1화에서 공개된 도쿄 오가와마치의 숨은 츠케멘 맛집 투어와 2화 야나카긴자의 이색 철판구이 먹방은 감각적인 연출과 두 사람의 가감 없는 '미식 티키타카'로 호평받고 있다.

온라인 상의 열기도 뜨겁다. 제작사 스튜디오 모닥의 공식 유튜브 채널을에 업로드된 '일타강사 성시경' 클립 영상은 공개 이후 조회수 120만 회를 돌파하며 프로그램에 대한 높은 관심을 이어가고 있다.(3/14 기준)

성시경과 미요시 아야카가 출연하는 '미친맛집' 시즌5는 매주 목요일 오후 5시 넷플릭스에서 공개된다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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