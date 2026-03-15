제베원 김규빈 "끝 알고 시작했지만, 마음 힘들다"

기사입력 2026-03-15 21:02


제베원 김규빈 "끝 알고 시작했지만, 마음 힘들다"
사진 제공=웨이크원

[스포츠조선 정빛 기자] 그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE) 김규빈이 팬들에게 고마운 마음을 표현했다.

제로베이스원 김규빈은 13일 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 '2026 제로베이스원 월드투어 히어&나우 앙코르'를 열고 "끝이 있는 걸 알고 시작했지만 마음이 힘들다"고 했다.

2023년 4월 Mnet '보이즈플래닛'으로 결성된 프로젝트 그룹 제로베이스원은 그해 7월 데뷔, 5세대 최고 보이그룹으로 큰 사랑을 받아 왔다. 이번 공연은 약 2년 6개월간 이어진 프로젝트 그룹 서사의 마지막 장을 장식하는 공연이라는 점에서 특별하다.

성한빈, 김지웅, 석매튜, 김태래, 박건욱 다섯 명이 이어갈 '제로베이스원 시즌2', 그리고 각자의 자리로 돌아가 새로운 비상을 준비할 장하오, 리키, 김규빈, 한유진은 피할 수 없는 변화의 현실 앞에서도 "우리의 이름은 영원히 하나"라며 서로와 팬들을 다독였다.

김규빈은 "같은 꿈을 가졌지만 경쟁해야 했었다. 그때만해도 아홉 명이 이렇게 많은 사랑을 받을 줄 있을지 상상도 못했다. 제로의 상태라, 그 이야기를 만들어 주고 빚어주고 빛나게 해준 것은 제로즈였다"고 말했다.

이어 "우리 잘 할 수 있을까? 했는데, 그걸 일으키게 해준 건 우리 응원봉 불빛이었다"며 팬들에 감사한 마음을 드러냈다.

그러면서 "언젠가 끝이 있는 걸 알고 시작한 여정이었지만 마음이 힘들다. 아홉 명 모두 행복했다는 것은 확실하다. 평생 잊지 못 할 시간이었다"고 털어놨다.

또 "시간이 지나서 저희 이름이 희미해질지라도, 정말 간절히 꿈꾸던 아홉 명의 소년이 있었다는 걸, 그 소년들을 지켜준 사람이 여러분이라는 걸 꼭 알아주셨으면 한다. 각자 자리로 돌아가겠지만, 저희의 시간은 평생 행복한 시절로 기억할 것 같다"고 덧붙였다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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