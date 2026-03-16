[SC리뷰] 겁쟁이 변호사→조폭 카리스마…유연석 빙의 연기 터진 ‘신이랑 법률사무소’

기사입력 2026-03-16 08:26


[SC리뷰] 겁쟁이 변호사→조폭 카리스마…유연석 빙의 연기 터진 ‘신이랑…

[스포츠조선 조민정 기자] 귀신을 보는 변호사 유연석의 활약이 시작됐다. 첫 귀신 의뢰인을 해결한 데 이어 또 다른 사건을 예고하며 '신이랑 법률사무소'의 몰입도를 끌어올렸다.

14일 방송된 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소' 2회에서는 귀신을 보는 변호사 신이랑(유연석)이 첫 귀신 의뢰인 이강풍(허성태)과 손을 잡고 사건을 해결하는 과정이 그려졌다. 이날 신이랑은 강풍의 도움을 받아 사건의 진실을 밝혀내며 첫 승소를 거뒀다.

앞서 신이랑은 강풍의 빙의로 법정에서 소동을 일으킨 뒤 그를 떠나보내기 위한 퇴마 의식을 진행했다. 그러나 강풍의 딸이 병을 앓고 있다는 사실을 알게 되자 마음을 바꿨다. 결국 그는 강풍을 돕기로 결심하고 사건 해결에 본격적으로 나섰다.

신이랑은 의료 사고와 관련된 사건을 파헤치기 위해 목격자인 간호사를 찾아갔다. 돈을 받고 침묵하고 있던 간호사에게 진심 어린 설득을 이어갔고 결국 그의 마음을 돌리는 데 성공했다. 이 과정에서 사건을 뒤집을 결정적인 단서를 확보했다.

이후 신이랑은 단서를 따라 조직원들이 운영하는 마약 아지트에 잠입했다. 그는 조폭들에게 들킬 위기에 처했지만 가까스로 탈출했고 보스 차량에서 병원 기록이 담긴 하드디스크와 마약을 발견하며 사건의 실마리를 잡았다.

하지만 상황은 예상치 못한 방향으로 흘러갔다. 증거를 없애기 위해 현장에 나타난 상대 변호사 한나현(이솜)이 위험에 처하자 신이랑은 다시 아지트로 뛰어들었다. 부상을 입은 채 위기에 몰린 순간 이강풍이 빙의되면서 분위기는 완전히 뒤바뀌었다.

빙의된 신이랑은 거친 사투리와 강렬한 카리스마를 드러내며 조폭들을 단숨에 제압했다. 평소 겁에 질려 움츠러들던 모습과 달리 강풍의 영혼이 깃든 순간 '조폭 변호사'로 변신하며 강렬한 반전을 선사했다.

유연석은 한 인물 안에서 극과 극의 매력을 오가는 연기를 펼치며 시청자들의 시선을 사로잡았다. 위기 앞에서 두려워하는 모습과 빙의 후 거침없이 싸우는 액션 연기를 동시에 보여주며 캐릭터의 입체적인 매력을 완성했다.


또한 사건을 해결하는 과정에서 드러난 신이랑의 따뜻한 진심도 눈길을 끌었다. 어려움을 겪는 사람들에게 건네는 위로의 말과 귀신을 떠나보내는 순간의 애틋한 눈빛은 캐릭터의 인간적인 면모를 더욱 부각시켰다.

특히 방송 말미에는 또 다른 귀신 의뢰인의 등장이 암시되며 다음 사건을 향한 궁금증을 키웠다. 귀신과 함께 사건을 해결하는 독특한 설정 속에서 신이랑이 앞으로 어떤 활약을 펼칠지 기대가 모이고 있다.

한편 유연석, 이솜, 김경남 등이 출연하는 SBS 금토드라마 '신이랑 법률사무소'는 매주 금요일과 토요일 오후 9시 50분 방송된다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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