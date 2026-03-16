우즈, '드라우닝' 저작권료 밝혔다 "작곡·작사 다 내가, 전기장판처럼 따뜻"(톡파원25시)

기사입력 2026-03-16 10:40


우즈, '드라우닝' 저작권료 밝혔다 "작곡·작사 다 내가, 전기장판처럼 …

[스포츠조선 김소희 기자] 가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 대표곡 'Drowning'의 탄생 비화를 공개해 눈길을 끈다.

16일 JTBC '톡파원 25시' 측은 "환상의 라이브로 고막 찢은 우즈의 ＜Drowning＞"이라는 제목의 선공개 영상을 업로드하며 본 방송에 대한 기대감을 높였다.

이날 전현무는 게스트로 출연한 우즈에게 "'Drowning'을 모르는 사람이 없다. 작년 연간 음원 차트 1위에 올랐고, 노래방에서도 가장 많이 불린 곡 1위라고 한다. MZ들의 '고해'가 됐다. 소감이 어떠냐"고 물었다.

이에 우즈는 "너무 감사하다"며 "사실 비하인드가 있다. 딴 건 몰라도 노래방을 노려보자는 마인드로 쓴 곡"이라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 그는 "노래방에서 고음을 부를 때 희열을 느끼지 않나. 그 부분을 자극해보고 싶었다"며 "그래서 후반부에 3단 고음을 세 번 정도 넣었다"고 설명했다.


우즈, '드라우닝' 저작권료 밝혔다 "작곡·작사 다 내가, 전기장판처럼 …
또한 전현무가 "이 노래를 직접 만든 것이냐"고 묻자 우즈는 "맞다. 작사와 작곡을 모두 했다"고 답하며 뿌듯함을 드러냈다. 이에 전현무가 저작권료에 대해 궁금해하자, 우즈는 "전기장판을 켠 것마냥 따뜻하다"고 재치 있게 답해 현장을 웃음바다로 만들었다.

이날 우즈는 'Drowning'의 무반주 라이브와 함께 폭발적인 3단 고음을 선보이며 스튜디오를 뜨겁게 달궜다. 탄탄한 가창력과 퍼포먼스로 현장의 분위기를 단숨에 압도했다.

한편 우즈가 출연하는 JTBC '톡파원 25시'는 16일 월요일 밤 8시 50분 방송된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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