"키워줘서 감사" 故최진실 모친, 손녀 최준희와 극적 화해→이모할머니에 인사

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 최진실 모친이 손녀 최준희와 극적 화해 후 결혼식에 참석한 가운데, 이모할머니와 인사를 나누는 훈훈한 장면도 공개됐다.

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18일 '연예 뒤통령이진호' 유튜브 채널에는 '충격 단독! 최진실 딸 결혼식 前 외할머니와 극적 화해 전말'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

최진실 어머니 정옥숙 여사는 지난 16일 손녀 최준희 결혼식에 참석했다. 앞서 정 여사는 최진실 유산과 관련, 최준희와 갈등이 불거진 바 있다. 이로 인해 최준희로부터 주거 침입 혐의로 신고 당하며 갈등이 극에 달했지만 극적으로 화해한 것으로 알려졌다.

이진호는 "정 여사가 결혼식에 불참했다는 설이 나왔지만 이후 신부 대기석에서 최준희 씨와 함께 찍은 사진이 공개됐다. 참석한 분명한 이유가 있었다. 정 여사는 (최준희와 갈등 후) 정신적 고통을 겪었다. 주거 침입 신고보다, 딸의 유산을 챙겼다는 루머를 견딜 수 없었다고 했다"라고 말했다.

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이어 "하지만 제가 앞서 공개한 영상을 통해 잘못된 사실 관계가 상당 부분 바로잡혔다. 명확한 근거를 통해 오해가 불식됐다. (정 여사의 인터뷰 영상) 공개 후, 최준희 씨는 자신이 너무 어려서 몰랐다라며 정 여사에게 사과의 뜻을 전했다. 이후 정 여사의 집을 직접 찾아가 철없던 행동에 대해 사과했고, 예비신랑과 다시 찾아가 인사를 올렸다. 이후 정 여사도 결혼식에 참석하기로 했다"라고 설명했다.

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이진호는 "정 여사는 손녀의 결혼식 소식을 듣고 '딸 진실이 생각이 나서 많이 울었다. 손녀가 부디 행복하게 잘 살았으면 좋겠다'라고 했다"라고 전해 먹먹함을 안겼다.

그런 가운데 최준희는 결혼 후 자신의 SNS를 통해 "웃긴 할미씨들 존댓말은 왜 쓰는겨ㅠㅋㅋㅋㅋㅋ 준희 키워줘서 고맙다고 인사하는 외할미, 남은 인생 많이 놀러다니자는 울할미.."라는 글과 사진 한 장을 공개해 눈길을 끌었다. 결혼식 현장에서 서로에게 인사를 하는 외할머니 정 여사, 자신을 돌봐온 이모할머니의 모습이 담겼기 때문. 정 여사는 이모 할머니에게 "수고하셨습니다"라고 인사했고, 이모할머니도 "고맙습니다. 자주 찾아뵙겠습니다"라고 화답해 훈훈함을 안겼다.

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한편 최준희는 지난 16일 서울 강남의 한 호텔에서 약 5년 교제한 11세 연상 비연예인과 결혼했다.

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joyjoy90@sportschosun.com