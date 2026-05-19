'죄송합니다, 정말 죄송합니다!' PGMO 오피셜! 맨유 골, 핸드볼 오심 인정→노팅엄에 해명…도둑맞은 승점

사진캡처=BBC

사진캡처=더선

EPA 연합뉴스

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[스포츠조선 김성원 기자]하워드 웹 잉글랜드 프로경기심판위원회(PGMO) 위원장이 '오심'을 인정했다.

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영국의 'BBC'는 19일(이하 한국시각) '맨유가 일요일(17일) 노팅엄 포레스트와의 프리미어리그 경기에서 넣은 두 번째 골은 핸드볼 반칙으로 무효 처리됐어야 했다고 PGMO가 인정했다'며 'PGMO는 월요일(18일) 노팅엄 구단에 연락해 마이클 솔즈베리 주심이 VAR(비디오 판독) 심판의 골 취소 요청을 거부한 오심이 있었음을 확인했다'고 전했다.

맨유는 17일 영국 맨체스터의 올드 트래포드에서 열린 노팅엄과의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드에서 3대2로 승리했다. 후반 10분 터진 마테우스 쿠냐의 두 번째 골이 문제였다.

쿠냐의 득점에 앞서 브라이언 음뵈모의 핸드볼 파울 상황이 있었다. 음뵈모는 크로스를 받는 과정에서 볼이 팔에 맞았다. 이어 슈팅한 볼이 수비수 맞고 쿠냐의 발끝에 떨어졌다. 쿠냐는 오른발로 골네트를 갈랐다.

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노팅엄이 핸드볼 파울을 거칠게 항의하면서 쿠냐는 골 세리머니도 제대로 하지 못했다. VAR(비디오판독) 심판도 핸드볼을 주장했지만, 주심의 결정은 달랐다. 온필드리뷰 끝에 고의가 없는 핸드볼이라고 판단, 골을 선언했다. 맨유는 이날 승리로 남은 한 경기 결과와 상관없이 3위를 확정지었다.

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그러나 후폭풍이 거셌다. 마크 할시 전 EPL 심판은 직격탄을 날렸다. 그는 '더선'을 통해 "쿠냐의 논란이 된 골은 무효 처리됐어야 했다. 음뵈모는 분명히 팔로 공을 컨트롤했고, 그 동작이 쿠냐가 골망을 흔드는 데 도움이 됐다"며 "맨유 선수들은 쿠냐가 골망을 흔들었을 때 세리머니조차 하지 않았는데, 이것이 모든 것을 말해준다"고 강조했다.

노팅엄의 모건 깁스-화이트도 경기 후 "내가 서 있던 각도에서 봤을 때는 음뵈모가 공을 잡은 것처럼 보였다. 골을 넣든 못 넣든, 내 생각에는 그건 분명 핸드볼이었다"고 꼬집었다.

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웹 위원장은 노팅엄 구단에 핸드볼이 아니라고 판단할 만한 정당한 이유가 있을 수 있지만, 더 나은 결정이자 예상되는 결정은 득점을 무효로 하는 것이라고 설명했다.

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솔즈베리 주심이 VAR 심판의 권고를 거부한 것은 이번 시즌 통틀어 4번째라고 한다. 결론적으로 노팅엄은 오심으로 승점을 도둑맞았다.

김성원 기자 newsme@sportschosun.com