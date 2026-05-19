김민종, MC몽 "불법도박 연루" 폭로 직접 반박 "전혀 사실 아냐, 무관용 법적대응"[전문]

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[스포츠조선 백지은 기자] 가수 겸 배우 김민종이 MC몽에 대한 법적 대응을 예고했다.

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김민종은 19일 법률대리를 맡은 법무법인 오킴스를 통해 "여러 이야기들 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분들꼐 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각한다. 현재 이야기 되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다"고 밝혔다.

또 "관련 내용에 대해서는 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정이다. 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠다"고 선언했다.

오킴스는 "최근 온라인 커뮤니티와 SNS, 일부 매체를 중심으로 유포되는 근거 없는 사생활 루머는 일체의 내용이 사실이 아니다"라고 밝혔다.

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이어 "자극적이고 선정적인 허위사실 유포로 아티스트 개인과 가족, 오랜 시간 그를 믿고 응원해 주신 분들이 겪는 정신적 고통과 평판 훼손이 회복하기 어려운 수준에 이르렀다. 김민종은 스스로의 당당함을 입증하기 위해 어떠한 타협도 없이 정면돌파 할 것이며 민형사상 무관용 원칙을 적용해 가능한 모든 법적 조치를 취하겠다"고 선언했다.

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MC몽은 18일 라이브 방송을 진행, 자신을 둘러싼 성매매 의혹, 불법 도박을 위한 회삿돈 사적 유용 의혹, 생니를 고의로 발치해 병역을 기피했다는 '발치몽' 의혹, 차가원 원헌드레드 회장과의 불륜 의혹 등에 대해 해명했다. 이와 함께 MC몽은 차 회장의 작은 아버지인 A씨가 자신을 죽이기 위해 가짜 뉴스를 만들어냈다며 A씨의 불법 도박 의혹 및 중견 여배우 B씨와의 비밀 연애 의혹을 제기했다.

이 과정에서 MC몽은 "A씨가 '백현아 남자는 도박도 할줄 알아야지' '십몇억원 줄테니 라스베이거스에 가자'는 말을 입에 달고 살았다", "A씨가 일본과 국내 유흥업소에서 일주일에 두 번씩 수십억원의 판돈을 걸고 바카라 등 불법 도박을 한다. '바둑이'라는 모임 멤버로는 활발하게 활약 중인 MC와 월드스타 작은 아버지 등이 포함돼 있다. 김민종은 그 곁에서 수천만원의 팁을 받고 A씨 친척 명의의 롤스로이드 슈퍼카를 탄다. 김민종이 1000만원 주고 일본에 여자를 데려가고, A씨로부터 돈을 받았다는 내용의 녹취와 문자가 다 있다"고 주장해 파란이 일었다.

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다만 위와 같은 주장은 MC몽의 일방적인 주장으로 김민종 외 A씨와 차 회장 백현 등은 아직 MC몽의 폭로와 관련해 입장을 밝히지 않았다.

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다음은 김민종 입장 전문.

가수 겸 배우 김민종 입니다.

오늘 여러 이야기들 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분들께 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각합니다.

저 역시 현재의 상황을 매우 안타깝고 착잡하게 바라보고 있습니다.

하지만 현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드립니다.

관련 내용에 대해서는 사실관계를 충분히 확인하고 정리한 뒤, 필요한 부분에 대해서는 민형사상 법적 책임을 물을 예정입니다.

무엇보다 오랜 시간 믿고 응원해주신 분들께 실망을 드리지 않도록 신중하게 행동하겠습니다.

걱정해주시고 기다려주시는 모든 분들께 진심으로 감사드립니다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com