"'대군부인', 中에 동북공정 빌미 제공"..서경덕, 역사왜곡 논란 일침 [전문]

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[스포츠조선 이게은기자] 서경덕 성신여대 교수가 MBC 드라마 '21세기 대군부인' 동북 공정 논란에 대해 강한 우려를 드러냈다.

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19일 서경덕 교수는 "최근 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황"이라며 "지난 15일 방송된 11회에서는 이안 대군의 즉위식 중 제후국이 사용하는 '천세'라는 표현이 쓰이고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 등장해 역사왜곡 논란으로 확산됐다"라고 짚었다.

이어 "또한 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 시청자들의 거센 반발을 샀다. 누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했다. 현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산되고 있는 상황"이라고 덧붙였다.

서경덕 교수는 "무엇보다 이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점"이라면서 "글로벌 OTT를 통해 전 세계 시정자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사왜곡 상황도 유심히 체크를 해야만 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아프다. SBS '조선구마사'와 MBC '21세기 대군부인'의 논란을 이제부터라도 거울 삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울어야 할 것"이라고 강조했다.

사진=서경덕 교수 SNS

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'21세기 대군부인'은 지난 16일 역사 왜곡 및 동북공정 논란 잡음 속 종영했다. 이안대군(변우석)의 즉위식 때 신하들이 왕을 향해 자주국의 상징인 '만세' 대신 제후국이 쓰는 '천세'를 외치는 장면, 황제의 신하인 제후를 의미하는 '구류면류관'을 쓴 장면, 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등이 시청자들의 반발을 샀다. 제작진에 이어 주연 배우 변우석, 아이유도 "역사에 대한 고민이 부족했다"라고 사과했지만, 시청자들은 왜 중국에 동북공정 빌미를 제공했냐며 강하게 반발, '작품 전량 폐기론'까지 나오고 있다.

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◆ 서경덕 교수 글 전문

최근 MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황입니다.

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지난 15일 방송된 11회에서는 이안 대군의 즉위식 중 제후국이 사용하는 '천세'라는 표현이 쓰이고, 황제의 십이면류관 대신 제후를 뜻하는 구류면관이 등장해 역사왜곡 논란으로 확산됐습니다.

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또한 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면 등도 시청자들의 거센 반발을 샀습니다..

누리꾼들의 비판이 이어지자 제작진은 16일 뒤늦게 사과문을 게재했습니다.

현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산되고 있는 상황입니다.

무엇보다 이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점입니다.

글로벌 OTT를 통해 전 세계 시정자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사왜곡 상황도 유심히 체크를 해야만 하는데 이 부분을 놓친 것이 가장 뼈아픕니다.

SBS '조선구마사'와 MBC '21세기 대군부인'의 논란을 이제부터라도 거울 삼아 앞으로는 이런 일이 재발하지 않도록 주의를 기울어야 할 것입니다.

joyjoy90@sportschosun.com