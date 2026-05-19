'참사, 무득점, 연패' 손흥민+LAFC 파워랭킹 대폭락 '6위'→"하락세 너무 빨라, 재앙...SON 무득점 우려스러워"

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[스포츠조선 김대식 기자]이제 LAFC를 바라보는 시선이 완전히 달라졌다.

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손흥민의 LAFC는 18일(한국시간) 미국 테네시주 내슈빌의 제오디스 파크에서 열린 내슈빌 SC와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 14라운드에서 2대3으로 패배했다. 이번 패배로 LAFC는 7위에 머물며 서부 콘퍼런스 상위권과의 격차를 좁히지 못했다.

'3연패' 중이었던 LAFC는 내슈빌 에이스인 하니 무크타르에게 해트르릭을 허용하면서 또 참패했다. LAFC의 공식전 4연패는 무려 5년 만이다. 갑자기 늘어난 실점도 문제지만 공격 문제도 여전했다. 선수 개인의 의존하는 전술로 일관했다. 전반 22분 다비드 마르티네스와 후반 24분 드니 부앙가의 득점은 모두 선수 개인 능력에서 나온 득점이었다.

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손흥민은 잠잠했다. 전반 5분 폭발적인 스피드를 보여주면서 일대일 찬스를 놓쳤던 장면을 제외하고는 공격에서 대단한 영향력을 보여주지는 못했다. 그래도 후반 24분 코너킥으로 부앙가의 만회골을 도와 시즌 16호 도움을 기록했다. 손흥민을 100% 활용하지 못하는 LAFC는 패배를 면하지 못했다.

경기 후 미국 매체 스포츠일러스트레이트는 14라운드 기준으로 MLS 30개 구단의 파워랭킹을 선정해 발표했다. 지난 12라운드 기준, 파워랭킹 5위였던 LAFC는 6위로 한 단계 하락했다.

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하지만 우려스러운 반응이 더해졌다. 지난 라운드만 해도 해당 매체는 LAFC의 부진을 크게 우려하지 않았다. '팀으로서 LA FC가 우려해야 할 상황일까? 아마 그렇지는 않을 것이다. 고된 북중미카리브해연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 일정을 갓 마친 상태였고, 징계로 결장한 드니 부앙가의 공백도 컸기 때문'이라고 평가했다.

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이젠 달라졌다. 스포츠일러스트레이트는 'LAFC의 추락 속도가 가파르다. 사령탑으로서 첫해를 맞이한 베테랑 수석 코치 출신의 마르크 도스 산토스 감독은 MLS와 챔피언스컵 같은 대회 종류에 상관없이 매 경기 최정예 선발 라인업을 가동하며 임기를 시작했다. 이러한 방식 덕분에 챔피언스컵 4강 진출과 정규 시즌 초반의 성공을 거둘 수 있었지만, 결국 체력 저하와 징계라는 부메랑이 되어 돌아와 선수단을 옥죄고 있다'고 분석했다.

이어 '주중에 열린 세인트루이스와의 경기에서 당한 1대2 패배는 재앙과도 같았다. 당시 공격진에서는 손흥민과 드니 부앙가가 4-3-3 포메이션 속에서 타일러 보이드와 함께 발을 맞췄으나 전혀 시너지를 내지 못했다. LAFC는 일요일 내슈빌을 상대로 긍정적인 경기력을 선보이며 반등을 노렸으나, 프리킥으로만 두 골을 넣으며 해트트릭을 기록한 하니 무흐타르의 경이로운 내슈빌 커리어에 또 하나의 희생양이 되고 말았다'고 언급했다.

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또한 'LAFC가 여전히 MLS 컵의 강력한 우승 후보인 것은 맞지만, 손흥민과 부앙가 모두에게서 득점이 나오지 않고 있다는 점은 분명 우려스러운 대목이다. 이제 그들은 휴식기에 돌입하기 전 분위기를 반전시키고 자신감을 되찾기 위해, 다가오는 시애틀 사운더스전에서 필사적으로 승리를 거두어야만 한다'고 덧붙였다.

김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com