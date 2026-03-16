환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어”
[스포츠조선 조윤선 기자] 가수 환희가 가정사를 고백한다.
14일 공개된 KBS 2TV '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남') 예고편에는 환희가 '새 살림남'으로 등장했다.
이날 환희는 '살림남' 출연을 결심한 이유에 대해 "'현역가왕' 나올 때도 그렇고 (주변에서) 효자 아들이라고 하는데 사실 그게 진실이 아니다"라고 밝혔다.
그는 "어머니와 단 한 번도 여행을 가본 적이 없고, 가족사진도 없다"며 "(어머니가) 비밀이 너무 많다. 이야기를 안 하신다. 물어봐도 이야기를 안 한다"고 털어놨다.
이후 냉랭한 분위기의 환희와 어머니의 모습이 공개됐다. 환희 어머니는 "너랑 나랑 사이는 별로 좋은 사이는 아니잖아"라고 차갑게 말했고, 환희는 "내가 여기에 와서 살아야 된다"고 설명했다. 그러나 환희 어머니는 "난 너랑 안 살고 싶다"고 단호하게 선을 그었다.
이어 환희가 "누가 봐도 불효자"라며 눈시울을 붉히는 모습이 포착돼 궁금증을 자아냈다.
앞서 환희는 MBN '현역가왕2'에 출연해 트로트에 도전해 화제가 됐다. 당시 그는 트로트에 도전한 계기에 대해 "섭외 연락이 왔을 때 고민을 많이 했다. 처음에는 내가 할 수 있는 장르가 아니라고 생각했지만 '우리 아들 노래 중에 따라 부를 수 있는 노래가 없다'라는 어머니의 말씀에 어머니를 위해 도전을 하게 됐다"고 밝힌 바 있다.
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