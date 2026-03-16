'왕사남' 장항준x유해진, 손석희 만난다…'질문들' 출격

기사입력 2026-03-16 14:43


'왕사남' 장항준x유해진, 손석희 만난다…'질문들' 출격
사진 제공=MBC

[스포츠조선 정빛 기자] 관객 동원 1300만을 돌파한 영화 '왕과 사는 남자(왕사남)'의 장항준 감독과 유해진 배우가 MBC '손석희의 질문들'에 뜬다. 흥행에 감사하는 무대인사를 마친 바로 다음 날인 18일 오후 9시다.

지난 2월 4일 개봉 이후 한 달 반이 채 안 되는 기간 동안 '왕사남'이 만들어낸 이야깃거리는 차고 넘친다. 이른바 '단종애사'가 지닌 역사적 서사에 감독인 장항준과 배우 유해진이 갖고 있는 서사도 이 영화의 예상치 못했던 흥행의 중요한 요인이었다.

늘 실패만 거듭했던 감독이 이미 네 편의 천만 관객 영화를 거쳐온, 그러나 결코 화려하지 않은 배우와 만나 실패했던 단종의 역사를 지금에 다시 살려놓았고, 대중은 그 모든 것을 '성공'으로 귀결시킨 스토리는 '왕사남'이 아니면 만들어낼 수 없는 서사다.

두 사람은 장항준 감독의 데뷔작인 '라이터를 켜라'에서 처음 만난 이후 20여 년 만에 다시 만나 누구도 예상하지 못한 1300만 영화를 탄생시켰다. 그리고 영화는 지금도 독주 중이고 최종 관객 수가 얼마가 될지는 아무도 모르는 일이다. 장항준 감독은 관객 천만을 넘기면서 각종 인터뷰가 줄을 이었고, 진행자인 손석희는 '남들이 안 한 질문을 찾느라 애를 먹었다'라고 토로하기도.

장항준 감독과 유해진 배우가 모처럼 함께 출연하는 MBC '손석희의 질문들'은 오는 18일 수요일 오후 9시에 방송될 예정이다.


정빛 기자 rightlight@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"피해주기 싫어" 백지영, 방송 하차하더니...눈물 펑펑 '깜짝 등장'

2.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

3.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

4.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

5.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

연예 많이본뉴스
1.

"피해주기 싫어" 백지영, 방송 하차하더니...눈물 펑펑 '깜짝 등장'

2.

이휘재, 오늘(16일) '불후의 명곡' 녹화…비난 여론 딛고 복귀 성공할까

3.

'100억 재산설' 곽튜브 "내가 많이 모아둬서 아내가 쓰면 된다"

4.

환희, 가정사 고백 "母 비밀 많아...가족사진도 없어"

5.

[98회 아카데미] '"응원봉 든 디카프리오라니"…'케데헌', 2관왕으로 '골든' 혼문→인종차별 논란까지(종합)

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격!! 도미니카 공화국, 1점내고 탈락! 한국한테만 여포였나 → 핵타선이 미국전 핵노답 타선으로 [마이애미 현장]

2.

"아무것도 못해 죄송합니다" WBC 13타수 무안타 최악 부진 日 간판 타자, 결국 공개사과

3.

'어떻게 이 공을 째냐' ABS였다면 분명 볼이었다...미국 결승 올리기 위한 판정이었나

4.

'LG 초비상' WBC 1위 타점 머신도 정상 아니다…"시범경기 못 나간다"

5.

"왓? 이태리? 피자 스파게티.." 주차관리인도 놀랐다. 야구 룰도 모르는데 온 가족이 TV 앞으로 → "지금 잘하고 있는거야?" 물으며 본다 [마이애미 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.