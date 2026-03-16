'최시훈♥' 에일리, 난자 채취 후 부작용 호소 "아파서 걷지 못할 정도" ('일리네')

기사입력 2026-03-16 18:56


'최시훈♥' 에일리, 난자 채취 후 부작용 호소 "아파서 걷지 못할 정도…

[스포츠조선 정안지 기자] 2세를 위해 시험관 시술을 준비 중인 가수 에일리가 난자 채취 후 부작용에 대해 털어놨다.

16일 유튜브 채널 '일리네 결혼일기'에는 "엄마 아빠가 되기 위한 첫 걸음, 함께 시작한 운동"이라는 제목으로 영상이 게재됐다.

이날 에일리의 남편인 최시훈은 "난자 채취까지 했다. 난자 채취 전 단계랑 난자 채취 후 단계랑 난자 채취 후 더 힘들어하더라"고 걱정했다.

이에 에일리는 "채취하고 나서 통증은 없었다. 계속 붓고"라고 하자, 최시훈은 "가스도 차고 채취 이후에 먹는 약이 있다. 그 약을 먹으면 부작용이 변비라든지"라며 부작용으로 인해 에일리가 힘들어했던 이유에 대해 이야기 했다.

에일리는 "살이 2,3kg 정도 찔 수도 있다는 안내문도 있었다. 근데 진짜 찌더라"라면서 화장실에 가지 못해 힘들었다고 밝혔다.

최시훈은 "조금씩 움직여야 순환이 되면서 배출이 될 것 같은데 산책도 가보려고 노력하면 갔다 다시 돌아왔다. 너무 아파서 못 걸으니까"라고 아파하는 에일리를 옆에서 지켜보며 걱정 가득했던 순간을 떠올렸다.


'최시훈♥' 에일리, 난자 채취 후 부작용 호소 "아파서 걷지 못할 정도…
에일리는 "여자마다 다르다. 얼마나 채취하냐에 따라 채취 후의 상태가 다르다고 하더라"고 하자, 최시훈은 "채취를 조금 많이 했으니까 더 아팠을 수도 있겠다"라고 했다.

이어 최시훈은 "선생님께서 임신 전 적당히 근육량을 늘리고 체중 조절을 해놔야 임신했을 때 너무 살이 확 찌거나 몸이 덜 힘들다고 하셔서 여쭤본 적 있다"라면서 "다이어트에 도움이 될만한 건강 보조식품 이런 것들을 먹으면서 관리해도 되냐고 물어봤더니 괜찮을 것 같다고 하셔서 다시 먹기 시작했다"라면서 건강 보조식품의 도움을 받아 꾸준히 관리 중임을 밝혔다.


한편 에일리는 지난해 3세 연하 최시훈과 결혼했으며, 부부는 2세를 위해 시험관 시술을 준비 중이다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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