'44kg' 송가인, '뼈말라'의 놀라운 한끼 식사량..."뼈밖에 없어"

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[스포츠조선 정안지 기자] 가수 송가인이 먹방에도 44kg 늘씬 몸매를 유지해 눈길을 끈다.
잠시 후 밥 친구로 '미스트롯' 2대 진 양지은이 등장, 바닷장어부터 가자미, 고등어구이, 병어조림 등 취향 저격 한식 풀코스 한 상이 차려졌다.
양지은은 "오늘을 위해 굶었다"라며 먹방을 예고, 송가인도 "내가 좋아하는 거 다 나왔다"라면서 소식좌의 반란을 예고했다. 실제 송가인은 먹고 또 먹은 뒤 "총각김치 싸달라 해야 할 것 같다. 너무 맛있다"라면서 빠르게 젓가락을 움직였다.
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그때 양지은은 "소식좌다"라고 하자, 송가인은 "(양지은)뼈밖에 없다. 아기 엄마가 아니다"라며 급 분노해 웃음을 안겼다. 이어 "난 아기도 안 낳았는데 왜 살이"라며 망언을 하자, 양지은은 "언니도 진짜 말랐다"고 말했다.
이후에도 계속해서 먹방을 하던 송가인은 "나 원래 이렇게까지 밥 못 먹는다. 오늘은 다 먹었다"라면서 텅 빈 그릇을 자랑해 웃음을 안겼다.
한편, 송가인은 과거 다이어트로 몸무게를 44kg까지 감량했다고 밝힌 바 있다.
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