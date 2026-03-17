장항준 감독 "편집 때문에 유해진에게 혼나..영화史 최초 배우가 감독에게 잔소리해"

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[스포츠조선 조지영 기자] 장항준 감독이 배우 유해진에게 잔소리를 듣게 된 과정을 털어놨다.
유해진은 "영화를 끝내면 빨리 잊고 싶어 한다. 그래야 다음 작품에 매진할 수 있기 때문인데, '왕과 사는 남자'는 그 감정에 아직도 빠져서 헤어 나오질 못하고 있다. 이런 경험은 처음"이라고 밝혔다. 장항준 감독은 "유해진이 이 영화를 멱살 잡듯이 잡고 끌고 갔다. 유해진은 대안 없는 엄흥도였고, 그가 있었기 때문에 영화가 시작될 수 있었다"고 토로하기도 했다.
실제로 유해진은 '왕과 사는 남자'가 촬영을 끝내고 편집에 들어갔을 때 장항준 감독에게 편집을 너무 쉽게 하는 게 아니냐며 심하게 잔소리를 해 현장 분위기가 매우 심각해졌던 때도 있었다고 밝혀 장내를 술렁이게 했다.
급작스럽게 출연하게 된 임은정 대표는 "해학도 있고, 진지함도 있고, 정의감도 동시에 갖고 있는 장항준 감독이야말로 이 영화를 만들어낼 수 있는 유일한 감독이라고 봤다"고 고집스럽게 장 감독에게 매달린 이유를 설명했고, "유해진이 합류하게 되면서 제작의 숨통도 트일 수 있었다"고 털어놓았다. 다니던 회사를 그만두고 3년 만에 영화에 뛰어든 것에 대해선 "만일 손익분기점도 안됐다면 아무런 대책이 없었다"고 실토하기도 했다. 장항준 감독은 "이렇게 빈손으로 덤비는 제작자는 처음이었다"고 고백했다.
'질문들'과 '왕과 사는 남자'의 만남은 이 영화가 1400만명을 목전에 둔 시점에서 어찌 보면 한국 영화의 소박한 자축의 장이었다. 진행자인 손석희는 "감독, 배우, 제작자 모두가 1400만 명의 목전에서 '과하지 않게, 조심스럽게, 그러나 이 행복을 모두와 나누고 싶은' 표정들이 역력했다. 그래서 이 영화의 성공이 더욱 소중해 보인다"라고 진행 소감을 밝히기도 했다.
'왕과 사는 남자'의 주역들이 출연하는 '손석희의 질문들'은 오는 18일 수요일 밤 9시에 방송된다.
조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com