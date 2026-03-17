강호동, 달라진 김동현 얼굴에 당황 "뭐 하셨어요?"

기사입력 2026-03-17 11:21


강호동, 달라진 김동현 얼굴에 당황 "뭐 하셨어요?"

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 강호동이 김동현의 달라진 얼굴에 놀라움을 드러냈다.

17일 쿠팡플레이 예능 '강호동네서점'은 '김동현 오늘 토크 많이 된다! 파이터의 리쥬란 시술 고백?'이라는 제목의 예고편을 공개했다. 게스트로는 격투기 선수 출신 방송인 김동현이 출연했다.

영상에서 강호동은 오랜만에 재회한 김동현의 얼굴을 빤히 바라보며 "죄송한데 얼굴에 뭐 했냐"고 물었다. 이때 카메라는 피부 시술 흔적이 남아 있는 김동현의 얼굴을 클로즈업했고, 그는 "리쥬란 뭐 이런 거.."라고 솔직하게 답해 웃음을 자아냈다.

강호동은 최근 인기를 끌고 있는 김동현의 '운동 많이 된다' 밈을 언급하며 "동현적 사고다. 어떤 힘든 상황에서도 긍정적인 거 같다"고 말했다. 이에 김동현은 "뭐가 와도 다 괜찮다"고 답했다.

이어 강호동이 "갑자기 비가 오면 어떨 거 같냐"고 묻자, 김동현은 "난 좋아하는데? 괜찮은데?"라며 여유로운 반응을 보였다. 또한 "시합 때는 '그냥 질까?'라고 생각한 적도 있다"며 남다른 긍정 마인드를 드러냈다.


강호동, 달라진 김동현 얼굴에 당황 "뭐 하셨어요?"
그런가 하면 김동현은 과거 경기를 떠올리며 "태클 들어가려다가 눈을 떠보니까 (경기가) 끝나있더라. '경기했네?' 싶었다"며 "김동현 경기는 담배 피우러 가는 시간이라고 했다"고 털어놨다.

팬들에게 서운했던 마음을 전한 그는 "'너희들 원하는 화끈한 거 내가 해줄게'라고 하고, 탁했는데 갑자기 음소거하듯 됐다"며 "내가 처세를 잘하는 편이다. 바로 무릎 꿇고 네 방향에다가 절을 다 했다"고 말해 웃음을 더했다.

또 김동현은 "나는 되게 감사한 게 진짜 좋아하는 일을 만난 거 같다. 다른 사람들도 그런 걸 만났으면 좋겠다"는 진심을 전했다.

세상에서 가장 귀여운 동네 '강호동'의 책방 사장님 '호크라테스'와 초특급 손님들의 진솔한 답변이 어우러질 '강호동네서점'은 매주 금요일 오후 4시 오직 쿠팡플레이에서 공개된다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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