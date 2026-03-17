강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

기사입력 2026-03-17 21:37


강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"

[스포츠조선 정안지 기자] 강재준, 이은형 부부가 19개월 아들을 어린이집에 보내기 시작한 가운데 '공휴일이 싫을거다'는 말에 "방학이 없다"라면서 웃었다.

17일 유튜브 채널 '기유TV'에는 "엄마가 더 바쁜 어린이집"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 이은형은 아들 현조 군을 등원시킨 후 "오늘 어린이집에 간다는 생각에 어제 새벽 5시까지 작업했다. 집에 가서 마무리 작업하고 일단 좀 자야 할 것 같다. 2시간밖에 못 잤다"라면서 집으로 향했다.

이어 그는 "현조가 오늘 좀 많이 울었다. '엄마 갔다 올게'하고 내려놨는데 오열하더라. 알면 알수록 힘들어하는 것 같다. 적응이 한 달 넘게 걸릴 것 같다"라고 했다.

이후 다시 차 안에서 카메라를 켠 이은형은 "분명히 아까 오전 9시 반이었는데, 지금 벌써 오후 3시 20분이다. 어떻게 된 거냐. 집안일하고 밀린 일하고 뭐 하다 보니까 3시 20분이다"라면서 "그래서 지금 어린이집으로 가야 한다"라면서 빠르게 지나간 시간에 당황해 웃음을 안겼다.


강재준♥이은형, 19개월 子 육아 중 희소식..."어린이집 방학 없다"
다음 날, 강재준과 이은형은 현조 군 하원 후 키즈카페로 향했다. 이은형은 "현조 어린이집을 보내지 않나. 낮에 놀아줄 시간이 없어서 너무 아쉽다"라면서 현조 군과 키즈카페를 찾은 이유를 설명했다.

그때 이은형은 '아빠'를 마스터한 현조 군의 모습에 "일주일 보내니까 말이 좀 달라졌다. 터졌다고 그래야 하나. 옹알이가 엄청 많아졌다"라면서 말이 슬슬 트이기 시작한 현조 군에 미소를 지었다. 이를 들은 강재준은 "현조는 말이 터지고 나는 입이 터졌다"라면서 다이어트 실패 소식을 전해 웃음을 안겼다.

이어 이은형은 "'아 이게 육아의 재미구나'. 말하기 시작할 때, 뭔가 알아듣기 시작할 때 육아의 재미가 또 있다"면서 "댓글로 '공휴일이 너무 싫어질거다'고 하시는데 희소식이 있다. 우리 어린이집은 방학이 없다"라며 환하게 웃었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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