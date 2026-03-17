역시 보법이 다른 '충주맨' 김선태→첫 홍보콘텐츠는 동네 자랑…퇴사했는데 아직도 민원접수 '웃음'

기사입력 2026-03-18 06:38


역시 보법이 다른 '충주맨' 김선태→첫 홍보콘텐츠는 동네 자랑…퇴사했는데…

[스포츠조선 고재완 기자] '충주맨'으로 유명한 김선태가 사무실을 구한 뒤 처음 올린 홍보 콘텐츠는 '동네 홍보'였다.

김선태는 17일 자신의 유튜브 채널 '김선태'에 '우리 동네 홍보'라는 제목의 영상을 공개했다. 영상은 "대망의 첫 번째 홍보"라며 새롭게 얻은 사무실이 위치한 충주 문화동을 소개하는 내용으로 시작됐다.

그는 "옛날에 시청이 있었던 곳인데 지금은 외곽으로 떠났다. 어떻게 보면 구도심"이라며 지역의 특징을 설명한 후 "콘텐츠가 있을지 모르겠지만 한번 돌아보겠다"고 덧붙이며 즉흥적인 동네 탐방을 이어갔다.

영상에서는 유튜브 활동의 현실적인 고충도 드러났다. 김선태는 "메일이 너무 많이 와서 다 못 읽고 있다. 두 시간 동안 50개를 읽었는데 새로고침하면 80개가 다시 들어온다"며 "계속 새 물이 들어오는 느낌이라 힘들다"고 토로했다. 그러면서도 "메일도 중요하지만 콘텐츠가 제일 중요하다"며 크리에이터로서의 고민을 밝혔다.
역시 보법이 다른 '충주맨' 김선태→첫 홍보콘텐츠는 동네 자랑…퇴사했는데…

역시 보법이 다른 '충주맨' 김선태→첫 홍보콘텐츠는 동네 자랑…퇴사했는데…
길거리 인터뷰도 자연스럽게 이어졌다. 한 시민은 "밤에 골목이 어둡다. 가로등이 필요하다"고 민원을 제기했고, 김선태는 "제가 공무원이 아니라 권한은 없지만, 이런 영상이 도움이 될 수도 있다"고 답했다. 이어 직접 현장을 살펴보며 "어둡긴 하다"면서도 "가로등이 있으면 앞집은 불편할 수도 있다"며 양측 입장을 모두 짚는 '균형 잡힌 시선'을 보였다.

동네 주민들과의 소통도 눈길을 끌었다. 한 어르신은 김선태를 알아보고 "왜 시청을 그만뒀냐"고 물었고 김선태는 웃으며 "지금은 홍보를 하고 있다"고 답했다. 또 다른 주민은 "청와대로 가지 왜 여기서 하냐"는 농담 섞인 반응을 보이기도 했다.

김선태는 동네 벽화도 소개했다. 그는 "이런 건 도시재생 사업일 가능성이 크다"며 "예전에 벽화마을이 유행이었지만 지금은 차별화가 어렵다"고 분석했다. 이어 "이런 사업은 주민 모두의 동의가 필요해 추진이 쉽지 않다"며 공공사업의 현실적인 어려움도 언급했다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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