아이유 "♥변우석에 대한 감정 바뀌면 입체적 매력 드러나"('21세기 대군부인')

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[스포츠조선 문지연 기자] 아이유가 캐슬뷰티 대표 성희주 캐릭터로 입체적인 매력을 선보인다.
이어 '폭싹 속았수다' 이후 차기작으로 '21세기 대군부인'을 선택한 이유로는 "제목이 독특해서 인상에 남았다. 각 인물의 개성이 드러나서 재미있게 읽었고 특히 희주 캐릭터의 종잡을 수 없는 행동들과 그 행동을 추진하는 그녀만의 동력이 매력적으로 다가왔다"고 밝혔다.
아이유의 마음을 사로잡은 성희주 캐릭터는 미모와 능력, 재력까지 모든 걸 갖춘 캐슬뷰티 대표이지만 평민이라는 신분적 한계를 매일 마주하며 살아온 인물. "욕심, 성깔, 귀여움"이라는 단어로 성희주를 설명한 아이유는 "처음에는 통제할 수 없는 욕심과 괴팍한 성격이 도드라지지만 극이 진행되면서 결핍이 채워질수록 귀엽고 멋진 모습도 많이 보여진다"며 반전 매력을 예고했다.
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또한 어렸을 때부터 스스로 증명해야했고 강해보여야 했던 인물의 면면을 표현하고자 중점을 둔 포인트도 밝혀 눈길을 끌었다. 아이유는 "위악적인 표정과 표현들로 연약한 부분을 감추는데 도가 튼 희주지만, 순간순간 어쩔수 없이 드러나는 외로움과 연약함도 놓치고 싶지 않았다. 성취를 위한 과정에서 도파민을 즐길때의 희주, 그렇지 않을때의 희주를 목소리와 표정의 생기로 차이를 두려 노력했다"고 덧붙였다.
마지막으로 아이유는 '21세기 대군부인'을 기다리는 시청자들을 위한 관전 포인트로 "전반부의 스피디한 전개와 각 인물 사이 촘촘히 엮여 있는 감정들, 후반부의 진지하고 절절한 사랑 이야기"를 골라 첫 방송이 더욱 기대되고 있다.
적극적인 CEO 성희주 역으로 차원이 다른 카타르시스를 선사할 아이유의 활약은 오는 4월 10일 오후 9시 40분에 첫 방송될 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'에서 확인할 수 있다.
문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com