박탐희, 암 투병 후 배달원 됐다 "요즘 방배동 배달부 돼"

기사입력 2026-03-20 07:24


박탐희, 암 투병 후 배달원 됐다 "요즘 방배동 배달부 돼"

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 박탐희의 뜻밖의 근황이 공개됐다.

김강우의 유튜브 채널에서는 지난 19일 '요즘 배달하는 여배우가 준 선물'이라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

김강우와 카페에서 데이트를 하던 아내 한무영 씨는 창밖을 보다 반갑게 뛰쳐나갔다. 절친한 배우 박탐희를 본 것. 박탐희는 "나 지금 배달 가. 저 요즘 배달해요"라고 말했고 김강우는 "아 화장품"이라고 반가워했다. 화장품 CEO로도 열일하는 박탐희가 배달까지 맡은 것. 한무영 씨는 "방배동 배달부야"라고 받아쳤다.

박탐희는 "나 이거 친구가 주문해서 가지러 가던 참인데 너 이거 좋아하지 않냐. 이거 쓰고 강우 씨도 쓰라고 해라. 안 그래도 보내고 싶었다"며 쿨하게 화장품을 김강우 부부에게 건넸다. 이에 김강우는 에그타르트를 주며 화답했다.


박탐희, 암 투병 후 배달원 됐다 "요즘 방배동 배달부 돼"
한편, 배우 박탐희는 아들의 피부 개선을 위해 화장품 공부를 하면서 화장품 사업을 시작했다고 밝힌 바 있다. 배우 겸 CEO로 열일하던 박탐희는 지난해 암 투병 사실을 뒤늦게 밝히기도 했다.

박탐희는 9년 전 암 진단을 받았다며 "초기인 줄 알고 열었는데 전이가 됐더라. 전이된 부분까지 도려내면서 큰 수술이 됐다. 우리가 예상하지 못한 결과가 나왔다. 그래서 항암을 해야 한다더라"라며 "항암을 하면 머리가 빠지지 않냐. 머리가 다시 나기까지 되게 오래 걸린다더라. 그래서 몇 년 간 활동을 못 하는 상황이 왔다. 너무 괴로웠다"고 활동을 중단할 수밖에 없었던 이유를 털어놨다."

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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