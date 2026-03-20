홍인규, 子 태경 자식농사 대성공 "日 대학 진학 준비 중" ('독박투어4')

기사입력 2026-03-20 10:03


홍인규, 子 태경 자식농사 대성공 "日 대학 진학 준비 중" ('독박투어…

[스포츠조선 이우주 기자] 독박즈'가 맏형 김대희의 '사탕 키스'를 열렬 응원해 웃음을 안긴다.

21일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 42회에서는 일본 홋카이도로 떠난 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 현지에서 가족들과 깜짝 상봉해 유쾌한 시간을 보내는 한편, '독박 주니어'들과 자존심을 건 독박 게임을 펼치는 모습이 공개된다.

이날 '독박즈'는 홋카이도 로컬 맛집에서 징기스칸 요리(일본식 양고기 구이)를 맛보며 행복 포텐을 터뜨린다. 눈과 입이 즐거운 요리에 모두가 가족들을 떠올리고, 김대희는 "사실 와이프와 첫째 딸 사윤이가 삿포로에 와있다"며 "아내가 나 때문에 많이 화가 나 있는 상태"라고 고백한다. 이에 모두가 의아해하자 그는 "매번 '독박투어' 촬영 갈 때마다 가족들에게 '다음에 같이 오자'라고 약속하는데 한 번도 지키지 못했다. 그래서 아내가 폭발했다. 아예 직접 예약을 해서 딸과 삿포로를 여행하고 있다"고 털어놓는다. 홍인규 역시 "우리 큰아들 태경이도 지금 삿포로에 있는데~"라면서 "일본 대학교 진학을 준비 중이라 이번에 비행기 티켓을 끊어줬다"고 덧붙인다. 그러자 유세윤은 "태경이 너무 멋지다. 이번에 태경이를 일본어 통역으로 데리고 다니자"라며 현지 만남을 제안한다.


홍인규, 子 태경 자식농사 대성공 "日 대학 진학 준비 중" ('독박투어…
'독박즈'의 가족 상봉에 대한 기대감이 치솟는 가운데, 홍인규는 "이 도시가 드라마 '아이리스' 촬영지로도 유명하다. 배우 이병헌, 김태희가 '사탕 키스'를 나눴던 곳!"이라고 설명한다. 이에 장동민은 "대희 형, 내일 형수님 만나면 '사탕 키스' 한번 해야지?"라며 너스레를 떤다. 홍인규는 "그럼 박하사탕으로 해!"라고 강추하고, 김대희는 "(나이에 맞게) 인삼 캔디로 하겠다"고 받아쳐 대환장 케미를 내뿜는다.

과연 '독박즈'가 김대희의 아내, 딸, 그리고 홍인규의 아들과 만나 인정사정 볼 것 없는 '독박 게임'을 벌일 것인지 이들의 삿포로 여행기는
21일(토) 밤 9시 방송되는 채널S '니돈내산 독박투어4' 42회에서 확인할 수 있다.

wjlee@sportschosun.com

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