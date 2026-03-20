'육종암 투병' 김영호, 재발만 세 번째 "허벅지·옆구리 잘라내, 딸이 신약 연구 중"

기사입력 2026-03-20 15:42


'육종암 투병' 김영호, 재발만 세 번째 "허벅지·옆구리 잘라내, 딸이 …

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김영호가 육종암 투병기를 고백했다.

19일 배우 조상구의 유튜브 채널에서는 배우 김영호가 출연했다.

김영호는 근황에 대해 "3년 동안 소파랑 일체로 살았다. 항상 근육량도 많고 지방이 별로 없었다. 설마 오랫동안 운동했으니까 배에 지방은 안 끼겠지 했다. 암 걸리고 수술하고 한 달쯤 있으니까 살이 찌더라. 허벅지 전체를 잘랐으니까. 병이 재발해서 허벅지 안 쪽을 자르고 세 번째 재발해서 옆구리를 잘랐다. 암이 세 번 재발했다"고 고백했다.

김영호는 "항암하고 방사선 치료 하니까 체력이 떨어진다. 체력을 키워야겠다 싶어서 하루 20분을 뛰었다. 그랬더니 저녁에 계속 가라앉고 아침에 일어나니까 얼굴이 다 터졌다. 면역력이 없는 거다. 운동하는 게 겁이 났다"며 "살고 싶은 의지는 있는데 항암이 모든 면역 체계를 깨버렸다"고 털어놨다.


'육종암 투병' 김영호, 재발만 세 번째 "허벅지·옆구리 잘라내, 딸이 …
김영호는 "1년 있다가 재발해서 또 수술하고 1년 있다가 재발해서 또 수술했다"며 "나중에 너무 화가 나서 수술할 때 부분마취를 했다. 내 암이 어떻게 생겼는지 궁금해서. 교수님한테 부분마취가 가능하면 부분 마취해서 암 끄집어내면 암 좀 보여달라 했다. 근데 너무 아팠다. 부분마취로 안 되는 수술이었다. (암 덩어리가) 엉겨 붙어있어서 이걸 뜯어낼 수가 없다. 그걸 보고 있었는데 수술 도중에 너무 아파서 땀으로 다 젖고 나중엔 결국 암을 봤다. 정말 더럽게 생겼다"고 밝혔다. 김영호의 막내 딸은 아빠 김영호를 위해 암 연구를 하는 중이라고. 김영호는 "막둥이는 아빠 때문에 암 연구를 시작했다. 생명공학과 나와서 지금 신약 개발 중"이라고 밝혔다.

암 진단 후 느낀 감정에 대해 김영호는 "죽는다는 생각이 드니까 왜 나는 열심히 살았나? 싶어서 화가 나기 시작하고 짜증나고 갑자기 눈물 나고 갑자기 허탈해졌다"며 "수술 일주일 남겨놓고 죽는다고 하니까 잠자는 게 너무 아깝더라. 그래서 잠을 못 잤다"고 밝혔다.

김영호는 "암 중에도 등급이 있다. D급은 3기여도 괜찮고 A급은 1기여도 너무 안 좋다"며 "결과가 나았는데 특A급이 나온 거다"라고 털어놔 안타까움을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com



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