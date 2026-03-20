BTS 광화문 공연, 암표 단속 비웃듯 거래…'팔옮' 은어까지 등장

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[스포츠조선 김준석 기자] 방탄소년단(BTS) 광화문 공연을 앞두고 정부가 암표 단속에 나섰지만, 온라인에서는 웃돈 거래 정황이 좀처럼 사라지지 않고 있다.
문제는 무료 공연이라는 취지가 무색하게 온라인상에서 암표 거래가 계속되고 있다는 점이다.
MBC는 'SELL'이라는 문구와 함께 '120.0'이라는 숫자를 적어 사실상 120만원을 부르는 게시물이 올라왔다고 보도했다.
여기에 예매 계정 자체를 넘기는 이른바 '아이디 양도' 방식까지 퍼지면서 단속망을 비껴가려는 시도도 이어지고 있다.
연합뉴스TV는 정부가 관계 부처 합동 대응에 나섰고, 온라인 중고거래 사이트에서 BTS 공연 암표 거래 의심 티켓 105매를 적발해 수사가 진행 중이라고 전했다.
공연 당일에는 현장 단속 인력이 투입되고, 신분증 확인 부스 설치와 재부착이 불가능한 팔찌 배부 등 본인 확인 절차도 강화될 예정이다.
이재명 대통령도 공개적으로 암표 근절을 당부했다. 대통령은 18일 SNS를 통해 공연 전후 교통·인파 관리와 비상 상황 대응을 철저히 준비하겠다며, 시장 질서를 해치는 암표 거래는 반드시 신고해 달라고 밝혔다.
모두에게 열려 있어야 할 무료 공연이 일부의 투기 수단으로 변질되고 있다는 비판이 커지는 가운데, 공연 당일까지 암표 거래를 얼마나 차단할 수 있을지 관심이 쏠린다.
narusi@sportschosun.com