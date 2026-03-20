홍현희♥제이쓴, 子 유치원 위해 10곳 발품 "정서 중요시하는 곳"

[스포츠조선 조윤선 기자] 홍현희와 제이쓴이 아들 준범이의 유치원을 고르는 데 신중했다고 밝혔다.
20일 유튜브 채널 '홍현희 제이쓴의 홍쓴TV'에는 '혀니 씨가 졸업하시는 거예요..?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에서 홍현희는 아들 준범이의 유치원 OT에서 눈물을 흘렸다고 고백했다. 그는 "아이가 기존에 다녔던 곳이랑 다르니까 낯설 거 아니냐. 그런데 안 하려고 안 하고 '엄마, 나도 해볼게'라고 열심히 노력하는 모습을 보이더라. 언제 이렇게 커서 용기가 생겼는지 모르겠다"며 울컥했다. 이어 "유치원에 있던 아이들도 준범이에게 '너 자동차 좋아해?'라고 하면서 갖다주는데 감동했다. 결국 휴먼이다. AI시대에 휴먼만이 답이다"라고 덧붙였다.
또 홍현희는 "내가 애보다도 못한 거 같다. 점점 적응하고 흡수되는 모습을 보면서 나 스스로가 준범이를 보면서 배운다. 아이도 이렇게 낯설고 새로운 곳에서 즐기는데 그동안 나는 새로운 걸 두려움이라고만 생각해서 나 자신이 짜증 난 부분도 있다"고 솔직한 심경을 털어놨다.
반면 제이쓴은 "(준범이가) 잘할 거라고 생각했다"며 여유로운 반응을 보였다. 그는 "딱 봤을 때 현희가 불안했다"며 "아이를 내버려둬야 적응하지 않겠냐. 나는 지켜만 본다"고 말했다.
준범이가 적응하지 못할까 봐 내내 불안했다는 홍현희는 간식 시간에는 먼저 자리를 떴다고도 고백했다. 그는 "나 자신을 보면서 별수 없다고 생각했다. 선생님들이 '어머니, 더 드릴까요?'라고 하는데 OT 때 들어야 할 말이 아닌 거 같았다"고 말해 웃음을 자아냈다.
엄마의 걱정과 달리 준범이는 새 유치원에 빠르게 적응했고, 심지어 집에 가기 싫다고 할 정도였다고. 홍현희는 "이 유치원을 알게 된 것도 너무 감사하다. 정서의 마음을 너무 중요시하는 곳"이라며 "이쓴 씨는 현장에 가서 아이들 표정, 소리까지 다 봤다"고 전했다.
제이쓴은 "(유치원) 열 군데를 돌고 가서 상담했다. 정말 다 보고 왔다"며 "유명하거나 괜찮다고 추천해 주신 곳들 다 가봤다. DM으로 추천 받은 곳 다 갔다. 지금 다니는 유치원도 DM으로 추천이 들어왔다. 물망에 올랐을 때 나한테 DM 보내주신 분이 있는데 영향을 많이 받았다. 나중에 원에서 만나면 말해달라. 커피라도 사드리겠다"고 말했다.