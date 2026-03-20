정시아, 배우 꿈 내려놓은 ♥백도빈 보며 눈물 "고생해서 안쓰러워"

기사입력 2026-03-20 22:01


정시아, 배우 꿈 내려놓은 ♥백도빈 보며 눈물 "고생해서 안쓰러워"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 정시아가 지난 시간을 돌아보며 눈물을 보였다.

20일 유튜브 채널 '정시아 아시정'에는 '20년 묵은 무기를 꺼냈습니다. 결국 눈물 흘린 정시아? feat.남편 (정시아 인생 연대기)'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 정시아는 데뷔 때부터 모든 활동을 모아둔 스크랩북을 공개했다.

정시아는 과거 사진과 기사들을 하나씩 보며 감회에 젖은 모습을 보였다. 스크랩북에는 시아버지 백윤식과 함께 촬영한 광고 사진은 물론, 남편 백도빈의 과거 잡지 화보까지 담겨 눈길을 끌었다.

정시아는 남편의 젊은 시절 화보를 보며 "이때는 지금 이렇게 자기가 고생할 줄 몰랐을 거다. 안쓰럽다"며 눈시울을 붉혔다. 이어 "우리는 다 꿈꾸지 않냐. 오빠의 꿈이 있고, 내 꿈이 있었는데 지금은 라이드 다니고 준우의 꿈을 위해 같이 달리고 있다"며 "남편이나 나나 아이들의 꿈이 제일 우선이니까 너무 행복하고 감사하긴 하다"고 말했다. 그러면서도 "밥 차리고 설거지하고.."라며 남편의 현재 모습을 떠올리고는 안타까운 마음을 감추지 못했다.


정시아, 배우 꿈 내려놓은 ♥백도빈 보며 눈물 "고생해서 안쓰러워"
자신과 남편의 과거 활동을 돌아본 정시아는 "사실 지금 내 모습이 이 시절에 꿈꿨던 모습은 아닐 거다. 이때는 톱스타가 꿈이었으니까. 그 모습은 아니지만 더 행복한 거 같다"고 말했다.

그는 "내 꿈을 내려놓고 결혼해서 준우와 서우를 낳고, 꿈을 함께 꾸면서 더 행복한 삶을 살고 있지 않나라는 생각이 들었다. 아마 세상의 모든 엄마, 아빠들이 그렇지 않을까"라고 전했다.

정시아는 좋은 작품을 만나면 도전할 생각이 있느냐는 질문에 "이제는 애들이 다 컸다"고 답했다. 이어 "엄마로서 후회하고 싶지 않았다. 남편도 마찬가지고 아이들한테 케어가 필요한 시간들이 있지 않냐. 그 시간이 정해져 있다 보니까 후회 없이 함께해주고 싶어서 열심히 했다. 첫 시작부터 돌이켜 보니까 행복하게 잘해왔구나 싶다"고 밝혔다.

마지막으로 그는 "나한테 잘 견뎠다고 말하고 싶다. 연예인으로서 대단한 입지에 있지는 않지만 열심히 잘했다고 말해주고 싶다"며 울컥했다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'그것이 알고싶다' 측, 이재명 대통령 조폭 연루설 사과 "근거 없는 의혹" [공식]

2.

오윤아, 마음고생 심했나..결국 눈물 "발달장애 子, 연예인이니까 키운다고"

3.

손담비, 이규혁과 육아 갈등 고백 "엄마 되고 180도 변했다"

4.

홍현희♥제이쓴, 子 유치원 위해 10곳 발품 "정서 중요시하는 곳"

5.

'솔로지옥5' 이성훈 "쇼츠 속 연봉 10억? 안 맞아…누나 따라 구글 갔다"

연예 많이본뉴스
1.

'그것이 알고싶다' 측, 이재명 대통령 조폭 연루설 사과 "근거 없는 의혹" [공식]

2.

오윤아, 마음고생 심했나..결국 눈물 "발달장애 子, 연예인이니까 키운다고"

3.

손담비, 이규혁과 육아 갈등 고백 "엄마 되고 180도 변했다"

4.

홍현희♥제이쓴, 子 유치원 위해 10곳 발품 "정서 중요시하는 곳"

5.

'솔로지옥5' 이성훈 "쇼츠 속 연봉 10억? 안 맞아…누나 따라 구글 갔다"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 어떻게 입은 키움 유니폼인데, 이런 불운이...서건창, 충격 손가락 골절상

2.

'아듀! 캡틴' KB스타즈 2회 통합우승 이끈 베테랑 염윤아, 27일 삼성생명전에서 은퇴

3.

올해 전국소년체전에 처음 채택된 'FC 온라인', 지역대표 선발전 참가자 모집

4.

"스스로도 답답했는데" 2경기 연속 홈런이 터지니 "도루도 자신있다"며 웃었다 [부산 현장]

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.