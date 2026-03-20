최은경, 압구정 떠나 갤러리 같은 '럭셔리' 하우스로 이사 "휴지통 비쌌다"

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 최은경이 럭셔리 하우스를 공개했다.
이어 최은경은 이사를 결심한 이유를 묻는 질문에 "인테리어를 하려고 했는데 너무 비싸다. 견적을 7, 8번 받았는데 계속 줄이고 하느니 안 하니만 못 하게 되더라. 돈만 쓰고"라면서 "그래서 견적보다 더 싸게 먹히는 이사를 선택하게 됐다"라고 설명했다.
집에 입장하는 런웨이 느낌의 복도에는 큰 액자가 걸려 있어 눈길을 끌었다. 이어 오픈 키친을 소개, 오픈키친을 안 좋아한다는 그는 "트랜드인가보다"면서 아쉬워했다. 이어 그는 "잘산템이다. 휴지통이 이렇게 비싸도 되나 싶었다"라면서 쓰레기와 재활용을 한 번에 해결할 수 있는 휴지통을 자랑했다.
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이어 취미방을 공개, 최은경은 "이번에 산 거 중에 가장 비싼 게 책장이다"며 책장을 자랑했다. 또한 취미방에는 피아노가 취미인 남편을 위한 구매한 피아노도 있어 눈길을 끌었다.
또한 레드와 그린 조합으로 취향 저격한 안방을 공개했다. 그는 테이블에 대해 "식물방에 있었던 몬타나다. 침대의 레드에 다른 색은 피했다"라면서 "좋아하는 작가 책을 놓았다. 아침에 좋아하는 그림을 펼쳐준다. 이 그림이 수천만 원이다. 뭔 상관이냐. 이렇게 보면 된다"라며 웃었다.
심플하면서 편안한 느낌의 최은경이 혼자 사용하는 욕실에는 반식욕으로 하루를 마무리할 수 있는 공간이 있어 시선을 끌었다.
anjee85@sportschosun.com