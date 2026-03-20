최은경, 압구정 떠나 갤러리 같은 '럭셔리' 하우스로 이사 "휴지통 비쌌다"

기사입력 2026-03-20 23:02


최은경, 압구정 떠나 갤러리 같은 '럭셔리' 하우스로 이사 "휴지통 비쌌…

[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 최은경이 럭셔리 하우스를 공개했다.

20일 유튜브 채널 '최은경의 관리사무소'에는 "뉴하우스 최초 공개. 소장네 랜선 집들이"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 20년 만에 이사한 최은경은 "되게 큰 집에 갔을 거라고 상상하시는데 같은 평수에 동네만 살짝 옮겼다"라면서 같지만 다른 느낌 물씬 나는 인테리어를 공개했다.

이어 최은경은 이사를 결심한 이유를 묻는 질문에 "인테리어를 하려고 했는데 너무 비싸다. 견적을 7, 8번 받았는데 계속 줄이고 하느니 안 하니만 못 하게 되더라. 돈만 쓰고"라면서 "그래서 견적보다 더 싸게 먹히는 이사를 선택하게 됐다"라고 설명했다.

집에 입장하는 런웨이 느낌의 복도에는 큰 액자가 걸려 있어 눈길을 끌었다. 이어 오픈 키친을 소개, 오픈키친을 안 좋아한다는 그는 "트랜드인가보다"면서 아쉬워했다. 이어 그는 "잘산템이다. 휴지통이 이렇게 비싸도 되나 싶었다"라면서 쓰레기와 재활용을 한 번에 해결할 수 있는 휴지통을 자랑했다.


최은경, 압구정 떠나 갤러리 같은 '럭셔리' 하우스로 이사 "휴지통 비쌌…
이사 오면서 제일 신경 많이 쓴 곳은 식탁이라는 최은경은 "예전에 식탁방에 있던 식탁을 안국동 사무실로 옮겼다. 이번에 새로 사려고 했는데 마음에 드는 것이 없어서 다시 끌고 왔다"라면서 "용달비가 많이 들었지만, 돈이 굳었으니까 의자를 사기 시작했다. 그게 더 문제다. 더 비싸다"라면서 광기 가득한 눈빛을 선보여 웃음을 안겼다.

이어 취미방을 공개, 최은경은 "이번에 산 거 중에 가장 비싼 게 책장이다"며 책장을 자랑했다. 또한 취미방에는 피아노가 취미인 남편을 위한 구매한 피아노도 있어 눈길을 끌었다.

또한 레드와 그린 조합으로 취향 저격한 안방을 공개했다. 그는 테이블에 대해 "식물방에 있었던 몬타나다. 침대의 레드에 다른 색은 피했다"라면서 "좋아하는 작가 책을 놓았다. 아침에 좋아하는 그림을 펼쳐준다. 이 그림이 수천만 원이다. 뭔 상관이냐. 이렇게 보면 된다"라며 웃었다.


심플하면서 편안한 느낌의 최은경이 혼자 사용하는 욕실에는 반식욕으로 하루를 마무리할 수 있는 공간이 있어 시선을 끌었다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈 "쇼츠 속 연봉 10억? 안 맞아…누나 따라 구글 갔다"

2.

김숙 "2년간 2조 모아 50만원 일자리 거절"...알고보니 '게임머니'('집을 바꿀 순 없잖아')

3.

정시아, 배우 꿈 내려놓은 ♥백도빈 보며 눈물 "고생해서 안쓰러워"

4.

트루디, 폭탄 맞은 집 상태 "한번도 옷 갠 적 없다" 당당 고백 ('집을 바꿀 순 없잖아')

5.

야노시호, ♥추성훈 한마디에 눈물 쏟았다.."절대 모를 거라 생각"

연예 많이본뉴스
1.

'솔로지옥5' 이성훈 "쇼츠 속 연봉 10억? 안 맞아…누나 따라 구글 갔다"

2.

김숙 "2년간 2조 모아 50만원 일자리 거절"...알고보니 '게임머니'('집을 바꿀 순 없잖아')

3.

정시아, 배우 꿈 내려놓은 ♥백도빈 보며 눈물 "고생해서 안쓰러워"

4.

트루디, 폭탄 맞은 집 상태 "한번도 옷 갠 적 없다" 당당 고백 ('집을 바꿀 순 없잖아')

5.

야노시호, ♥추성훈 한마디에 눈물 쏟았다.."절대 모를 거라 생각"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 어떻게 입은 키움 유니폼인데, 이런 불운이...서건창, 충격 손가락 골절상

2.

"팔이 잘 안풀려요" 문동주 충격의 '149㎞'…안방마님의 안도와 바람 "제발 안 아팠으면"

3.

B리그 우츠노미야, 류큐 꺾고 EASL 결승 선착. 에이스 뉴빌 승부처 지배. 숨막히는 접전, 두 팀 모두 클래스가 높았다

4.

5.

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.