'13년차 화가' 박신양, 직접 그림 그렸다...'런닝맨'서 공개한 범접불가 실력

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[스포츠조선 김수현기자] 배우가 아닌 화가로 돌아온 박신양이 엄청난 그림 실력을 자랑했다.
실제 박신양의 개인전이 열리고 있는 세종문화회관 미술관에서 진행된 이번 레이스에서는 '13년 차 화가' 박신양의 그림 실력을 엿볼 수 있는 고난도 그림 그리기 미션이 진행되었는데 명품 배우에서 화가로 변신한 박신양의 손끝에 모든 시선이 집중된 가운데, 그림을 그리기 시작하자마자 멤버들은 "대체 뭐 하는 거예요?"라며 당혹감을 감추지 못해 궁금증을 자아낸다. 예능 백전노장인 멤버들조차 당황한 박신양의 그림 실력은 본 방송에서 공개된다.
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또한 사라진 진품에 대한 단서를 획득하기 위한 런닝맨 멤버들의 몸 사리지 않는 활약도 눈길을 끈다. 물바가지를 뒤집어쓰며 사건 해결 의지를 드러내는 것은 물론, 광란의 댄스까지 불사하는 모습을 보이며 런닝맨 표 불나방 레이스의 진수를 유감없이 보여줄 전망이다.
한시도 눈을 뗄 수 없는 전개로 도파민을 제대로 자극할 역대급 추리 대결 '탐정 사무소 : 진품을 찾아라' 레이스는 22일 일요일 오후 6시 10분에 방송되는 '런닝맨'에서 확인할 수 있다.
shyun@sportschosun.com