김대희, ♥아내 미모 이정도였나...'6살 연하 승무원 출신' 비주얼에 깜짝

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[스포츠조선 김수현기자] '독박투어4' 김대희가 일본 삿포로에서 '승무원 출신' 미모의 아내와 현지 상봉해, 박력 있게 '사탕 키스'를 제안한다.
'독박즈'는 설레는 마음으로 '오픈런'에 나서고, 다양한 토핑의 카레 맛에 제대로 빠져 폭풍 흡입한다. 그러던 중 김대희는 삿포로로 따로 놀러온 아내와 첫째 딸 사윤이, 그리고 홍인규의 아들 태경이가 따로 만나고 있다고 전한다.
이에 '독박즈'는 "여기까지 왔는데 다 같이 한번 보자~"라며 '가족 상봉'을 추진한다. 김대희는 "그럼 전화해서 한번 물어볼까?"라고 호응하고, 홍인규 역시 "우리 아들이 나보다 독박 게임 잘할 것 같으니까 콜!"이라며 웃는다.
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이를 들은 '독박즈'는 사윤이의 '오게'의 참의미를 두고 갑론을박을 벌인다. 유세윤은 "아내랑 가끔 통화하면 자기 술 마셨다면서 '데리러 오게?'라고 묻는데, 이럴 땐 '와서 얼굴 보여주게?'라는 긍정의 의미"라고 주장한다. 반면 장동민은 "딸의 언어로 '오게?'는 안 왔으면 좋겠다는 뜻 같다"고 이견을 보인다.
과연 사윤이의 '오게?'가 무슨 의미인지 관심이 쏠리는 가운데, 김준호는 "대희 형, 해외에서 형수님 만나니까 설레겠네~"라며 찐 부러워한다. 김대희는 "(아내) 보자마자 그냥 '사탕 키스' 해야겠다"고 너스레를 떤다. 이때 장동민은 "우리 와이프는 요즘 나한테 셋째 갖자고 해서 걱정이다. 솔직히 지금 네 식구가 딱 좋다"라고 틈새 '부부 금실'을 자랑한다.
유쾌한 분위기 속, '독박즈'는 드디어 아이스크림 맛집에서 가족들과 상봉한다. 직후 김대희는 "여보! 우리 '사탕 키스'나 할까?"라고 스윗하게 말해 현장을 초토화시킨다.
과연 이에 김대희 아내가 어떤 반응을 보였을지 '독박즈'의 삿포로 먹투어는
shyun@sportschosun.com