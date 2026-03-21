'박수홍♥' 김다예, 17개월 딸 '뽀뽀 폭격'에 사르르..."아기 낳아야 하는 이유"

기사입력 2026-03-21 15:30


'박수홍♥' 김다예, 17개월 딸 '뽀뽀 폭격'에 사르르..."아기 낳아…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 박수홍의 아내 김다예가 귀여운 17개월 딸 재이를 자랑했다.

최근 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '뽀뽀~ 예쁜짓 많이 하는 재이 감동이에요'라는 영상이 업로드 됐다.

이날 엄마 김다예는 딸 재이에게 "뽀뽀"라며 볼을 내밀었고, 재이는 곧장 엄마에게 뽀뽀를 하며 애교를 부렸다.

이에 김다예는 "재이가 주는 행복이 정말 크네요!"라며 엄마로서 최고의 순간에 감동했다.


'박수홍♥' 김다예, 17개월 딸 '뽀뽀 폭격'에 사르르..."아기 낳아…
재이는 "뽀뽀 어떻게 해?"라는 물음에도 입술을 쭉 내밀며 '예쁜짓'을 연발했다.

김다예는 "아기 낳아야 하는 이유♥"라며 딸 재이가 주는 벅찬 행복에 대해 전해 훈훈함을 자아냈다.

한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다.

이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.


재이는 생후 13개월 당시 이미 17개의 광고를 촬영한 사실이 알려져 화제를 모은 바 있다.

shyun@sportschosun.com

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