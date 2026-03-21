RM, 인대 파열에도 광화문 집념…깁스한 채 직접 그린 '무대 의지'

[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단 RM이 발목 부상에도 마지막까지 광화문 무대에 대한 열정을 드러냈다.
21일 RM은 테블릿에 그린 그림을 공개했다. 여기에는 발에 깁스를 한 자신의 캐릭터가 무대 위에 있는 모습으로, 여러 개의 조명을 받고 있다. 또한 자신을 바라보는 관객들까지 더해져, 이날 광화문 무대에 오르겠다는 의지를 나타냈다.
이보다 앞서 발에 깁스를 한 사진도 공개하며 "ㅠㅠ"라는 글을 남기기도 했다.
앞서 소속사 빅히트 뮤직은 RM이 지난 19일 컴백 공연 리허설 중 발목 부상을 당해 병원에서 정밀 검사를 받았다고 밝혔다.
검사 결과 RM은 부주상골 염좌와 부분 인대 파열, 거골 좌상 등 진단을 받았으며, 최소 2주간 움직임을 최소화해야 한다는 소견을 받았다.
이에 소속사 측은 '광화문이라는 상징적인 공간에서의 컴백 무대인 만큼 완성도 높은 공연을 만들고자 하는 아티스트 본인의 의지가 매우 강했으나, 당사는 의료진의 소견을 최우선으로 고려하고 부상 부위 악화를 방지하기 위해 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'에서 RM의 움직임을 최소화하기로 아티스트 본인과 함께 어렵게 결정했다'며 '이에 따라 RM은 무대에서의 안무 등 일부 퍼포먼스가 제한된다'고 밝혔다.
특히 RM은 컴백 라이브 방송에서 "무대에는 올라갈 예정이다. 여러분을 만나는 자리라서 가창을 열심히 해보겠다. 아주 심각한 부상은 아니다"라며 의지를 드러냈다.
한편 방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 '아리랑(ARIRANG)'을 발매하고, 이날 오후 8시에는 광화문 광장 일대에서 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'(BTS THE COMEBACK LIVE｜ARIRANG)을 개최한다.