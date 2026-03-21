정준하, '놀뭐' 하차 언급에 발끈.."고정되려고 유재석 초상화? 이미 잘렸다"(하와수)

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[스포츠조선 김소희 기자] 방송인 정준하가 '놀면 뭐하니?' 하차에 대해 언급했다.
먼저 박명수는 특유의 만성적인 짜증 섞인 투덜거림과 코믹한 '갈굼', 자화자찬, 허세가 뒤섞인 어투를 설정하며 녹음에 돌입했다. 그는 "내가 잘하는 거다"라며 "꿈은 없고 그냥 놀고 싶습니다", "늦었다고 생각할 때가 진짜 늦은 거다", "죽음과 결혼은 뒤로 미룰수록 좋다" 등 자신의 '레전드 어록'을 감정 섞어 읊어 웃음을 자아냈다.
이어 정준하의 녹음이 진행됐다. 정준하의 캐릭터 핵심은 억울함, 다정다감, 식탐, 풍부한 리액션, 눈치 보기 등이었다. 박명수는 "연습 삼아서 톤 한번 잡아보자"며 곧바로 상황극을 제안했다.
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이어 박명수는 "재석이와 나 중에 선택하라면 누구냐"고 돌직구 질문을 던졌고, 정준하는 쉽게 답하지 못하며 당황한 기색을 보였다. 박명수는 "나는 정준하다. 재석이랑 안 해도 된다"며 자신감을 드러냈고, 그럼에도 정준하가 답을 망설이자 결국 비속어 섞인 농담으로 웃음을 더했다.
이후 정준하는 "수능이 인생의 전부는 아니다", "아버지 누워 계십니다", "아프지 마, 도토잠보" 등 자신의 유행어를 재현하며 캐릭터 녹음에 몰입, 현장을 웃음바다로 만들었다.
한편 정준하는 지난 2023년 6월 10일 189회 방송을 끝으로 고정 출연하던 놀면 뭐하니?에서 하차한 바 있다.
이후 정준하는 개그우먼 신봉선의 유튜브 채널에 출연해 하차 당시 심경을 전했다. 신봉선이 "정준하가 '놀면 뭐하니?' 하차 소식을 듣고 일주일간 술에 빠져 지냈다"고 언급하자, 정준하는 "일생일대 가장 많은 술을 마셨다. 운 것이 아니라 통곡했다"며 당시를 떠올렸다.
그는 "매주 목요일이 촬영일이라 집에만 있을 수 없었다. 할 일을 찾다가 이병헌이 소속사 식구들과 베트남 워크숍을 간다는 이야기를 듣고, 나도 못 할 게 없겠다는 생각에 직원 네 명과 함께 일본 여행을 다녀왔다. 그때 돈을 많이 썼다"고 솔직하게 털어놔 안타까움을 자아냈다.
그럼에도 정준하는 '놀면 뭐하니?'와의 인연을 이어갔다. 그는 지난해 12월 '인사모(인기 없는 사람들의 모임) 팬미팅: 부제 왕자들의 무도회' 편에 출연해 유재석의 초상화를 그리며 여전한 의리를 보여 화제를 모았다.