'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사후 구독자 22만 탈주, '추노' 영상에 2만명 돌아와"(아형)

기사입력 2026-03-21 22:02


'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사후 구독자 22만 탈주, '추노' 영…

[스포츠조선 김소희 기자]충주시 공무원 최지호가 화제가 된 '추노' 영상 비하인드를 전했다.

21일 방송된 JTBC '아는 형님'은 지역 홍보 공무원 특집으로 꾸며진 가운데, 최지호는 출연 계기에 대해 "작년에 한 번 출연한 적이 있어 두 번째 오는 느낌이라 익숙하다"고 밝혔다.

이어 그는 "솔직히 내가 이 자리에 올 수 있을 거라고는 상상도 못했다. 가족들도 '네가 왜 여기에 나오냐', '강호동과 함께 찍는 게 맞냐'며 신기해했다"고 전하며 웃음을 자아냈다.

또한 퇴사한 선임 김선태와 관련된 질문에 대해서는 "팀장님께 '아는 형님' 출연을 자랑했더니, '나는 늦게 불렀는데 너는 왜 벌써 나가냐'며 질투하시더라"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.


'충주맨 후임' 최지호 "김선태 퇴사후 구독자 22만 탈주, '추노' 영…
아울러 최지호는 김선태의 퇴사 이후 충주시 유튜브 구독자 수 변화에 대한 질문에 "조금이 아니었다. 충주 시민만큼 빠져나갔다"고 털어놨다. 약 22만 명가량의 구독자가 감소했다고 전하며 당시 상황을 설명한 그는 "함께 만들어온 유튜브가 무너지는 것을 보고만 있을 수 없었다. 벼랑 끝에 몰린 기분이었다"고 회상했다.

이어 그는 위기 속에서 해결 방안을 찾던 중 알고리즘을 통해 '추노' 콘텐츠를 접했고, 이를 참고해 직접 분장과 편집에 나섰다고 밝히며 비하인드를 전했다. 그러면서 "영상을 올리자 구독자 수가 75만에서 멈췄고, 현재는 2~3만 명 정도 다시 늘었다"고 덧붙였다.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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