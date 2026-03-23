박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌다

기사입력 2026-03-23 18:26


박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌…

[스포츠조선 김수현기자] 박수홍이 '50대 아빠의 현실육아'에도 가족들과 행복한 시간을 보냈다.

23일 유튜브 채널 '박수홍 행복해다홍'에는 '(재이 VLOG) 계속 안아달래요.. 에버랜드 워킹사파리에서 아빠 박수홍만 워킹한 날 | 17개월아기 | 스타의 하루 | 육아 브이로그 | 아기랑 가기 좋은 곳) 영상이 업로드 됐다.

이날 박수홍과 김다예는 17개월 딸 재이를 데리고 놀이공원으로 놀러갔다.

신나게 뛰고 걷는 재이는 아빠 박수홍에게 안아달라 조르는가 하면 이내 다시 자기 발로 열심히 걸으며 행복한 시간을 보냈다.

손헌수 가족들과 생애 첫 에버랜드에 가게 된 재이는 장난감 월드에 도착하자 눈이 휘둥그레졌다.


박수홍 딸 재이, 17개월에 광고 17개...벌써 '연예인급' 반응 터졌…
재이는 자기 몸만한 판다 인형을 들고 여기저기 인형을 구경하는가 하면 이들을 알아본 구독자들과 사진을 찍기도 했다.

재이는 아빠 박수홍에게 계속해서 안아달라 조르며 '아빠 껌딱지' 다운 면모를 보여 훈훈함을 자아냈다. 김다예는 "17개월이 되자 재이가 '안아안아 병'에 걸렸다"며 웃었다.

손헌수는 낯선 사람들이 계속해서 사진 요청을 해도 의연한 재이를 보며 "재이가 (사람들을) 잘 받아준다. 셀럽도 아무나 하는 게 아니다"라며 감탄하기도 했다.


한편 박수홍은 2021년 23세 연하의 김다예와 혼인신고 후 이듬해 결혼식을 올렸다. 이후 김다예는 시험관 시술을 통해 임신에 성공, 2024년 첫딸 재이를 출산했다.

특히 엄마와 아빠를 꼭 닮은 러블리 비주얼의 소유자인 재이 양은 지난해 17개의 광고를 성사 시킨 것으로 알려져 화제를 모았다.

shyun@sportschosun.com

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