주지훈·하지원, 살인사건 배후였나..숨겨진 민낯 드러나고 정계 진입('클라이맥스')[SC리뷰]

'클라이맥스'는 대한민국 최고의 자리에 서기 위해 권력의 카르텔에 뛰어든 검사 방태섭과 그를 둘러싼 이들의 치열한 생존극. 23일 방송된 ENA 월화드라마 '클라이맥스'(이지원 신예슬 극본, 이지원 연출) 3회에서는 7년 전 오광재 살인사건의 실체가 본격적으로 조명되며 극의 흐름이 새로운 국면으로 접어들었다. 출소를 앞둔 박재상을 중심으로 당시 사건의 진실이 다시 수면 위로 떠오르고, 그가 쥔 녹취록을 둘러싸고 각 인물들의 이해관계가 충돌하며 긴장감이 극대화됐다.
특히 살인사건의 배후에 방태섭(주지훈)과 추상아(하지원) 부부가 존재할 수도 있다는 사실이 밝혀지면서, 이들의 숨겨진 민낯이 드러나기 시작했다. 또한 방태섭은 조직 내부의 압박과 갈등 끝에 검찰을 떠나 정치권으로 전격 진입, '창조당 영입 인재 1호'로 새로운 출발을 선언하며 판을 뒤흔들었다. 동시에 박재상과 추상아 사이의 과거 관계와 얽힌 약속, 그리고 배신이 드러나며 인물 간 감정선 또한 극적으로 고조됐다. 여기에 한지수 사건까지 이어지며, 이 모든 비극의 시작이 어디에서 비롯됐는지에 대한 실마리가 제시됐다.
사건의 진실을 쥔 녹취록의 향방과 서로를 향해 겨누기 시작한 인물들의 선택이 어떤 파국을 불러올지에 대한 궁금증이 증폭되는 가운데, 권력과 욕망이 더욱 거세게 충돌할 ENA 월화 드라마 '클라이맥스'는 매주 월, 화 밤 10시 ENA에서 방송되며 KT 지니 TV와 디즈니+에서도 시청할 수 있다.