김동완, 신화 28주년에 결국 고개 숙였다…"온전히 제 책임, 깊이 사과" (전문)
[스포츠조선 이지현 기자] 신화 멤버 김동완이 그간의 논란에 대해 결국 사과했다.
24일 김동완은 "최근 일로 마음 불편했을 모든 분들에게 깊이 사과드린다"며 운을 뗐다. 그는 "더 신중했어야 했고 진심으로 반성하고 있다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠다"고 사과했다.
이어 "소란스러운 와중에도 자리해 주신 분들, 정말 감사합니다. 급하게 꾸린 무대라 부족한 점도 있었지만 따뜻한 노을 아래 함께할 수 있어 즐거웠다. 28주년 축하해 주셔서 감사하고요, 더 크고 멋진 무대에 설 수 있도록 책임감 있게 지내겠다"면서 이날 진행한 버스킹에 참석한 팬들에게 감사 인사를 전했다.
최근 김동완은 연이어 구설에 올랐다. 김동완이 성매매 합법화 관련 발언과 여성 BJ 폭행 물의를 빚은 MC 딩동을 옹호한 데서 촉발됐다. 이어 이를 비판한 전 매니저 A씨의 폭로가 이어지며 사태는 확산됐다.
A씨는 과거 SNS 라이브 방송 언행을 지적하는가 하면, 뮤지컬 출연 과정과 관련해 "출연료를 최대한 끌어올렸지만 갑자기 거절했다"는 취지의 주장도 제기한 바 있다. 하지만 이에 대해 김동완은 "현재 유포되고 있는 내용은 사실과 다른 허위 주장"이라며 "허위 사실 유포가 지속될 경우 민형사상 모든 법적 조치를 취하겠다"고 맞섰다.
그러자 A씨는 "허위사실 유포, 민형사상 법적 조치라는 말에 헛웃음이 나온다"며 "여러 가지 이야기가 있지만 파장이 커질까 봐 입을 닫겠다. 형 그냥 가만히 계세요. 잘 하신 것 없지 않냐"고 추가 입장을 밝혀 진흙탕 싸움이 예고됐다. 하지만 김동완의 사과로 시끄러운 상황은 일단락 되는 모양새다.
한편 이날은 신화가 지난 1998년 3월 24일 정규 1집 '해결사'로 데뷔해 28주년을 맞은 날이다.
olzllovely@sportschosun.com
김동완 글 전문
최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분들께 깊이 사과드립니다.
저의 언행으로 불편함을 드렸다면 그건 온전히 제 책임입니다.
더 신중했어야 했고, 진심으로 반성하고 있습니다. 앞으로는 말과 행동 하나하나에 더 책임감을 갖겠습니다.
소란스러운 와중에도 자리해 주신 분들, 정말 감사합니다.
급하게 꾸린 무대라 부족한 점도 있었지만 따뜻한 노을 아래 함께할 수 있어 즐거웠습니다.
28주년 축하해 주셔서 감사하고요, 더 크고 멋진 무대에 설 수 있도록 책임감 있게 지내겠습니다.
함께해 주신 모든 분들, 진심으로 감사합니다.
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