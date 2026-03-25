'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 의미심장..."귀신보다 무서운 사기꾼들"
[스포츠조선 김수현기자] 유명 헬스 트레이너 양치승이 15억 원 규모의 전세사기 피해를 겪고 다른 이들에게도 주의를 당부했다.
24일 양치승은 "좋은 사람보다 나쁜놈 하나 안 만나는 게 좋은 거다. 귀신보다 더 무서운 사기꾼들 다들 조심하자구요"라며 의미심장한 말을 남겼다.
SBS plus '귀묘한 이야기'에 출연하게 된 양치승은 귀신보다 무서운 '사람'에 대해 이야기 해 공감을 자아냈다.
앞서 양치승은 건물 임대 사기를 당해 15억 원 상당의 손해를 입고 헬스장을 폐업하는 아픔을 겪었다.
해당 건물은 기부채납 조건으로 지어져 20년간 무상 사용이 끝나면 강남구청에 관리, 운영권을 이양해야 하는데 양치승은 이 사실을 계약 당시 몰랐다는 입장이다. 이에 강남구청으로부터 퇴거 명령을 받으며 사업장을 폐업하게 됐다.
이후 양치승은 청담동의 100억대 아파트 커뮤니티 관리 상무로 새로운 인생을 시작했다.
최근 양치승은 "준비하는 것들이 있는데 저 혼자 하는 게 아니라 몇 명이 같이 하는 거라 봄에 할지 가을에 할지 정확히 나오지 않았다. 준비는 계속하고 있다"고 음식 사업을 준비 중이라 밝혔다.
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