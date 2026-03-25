'서준맘' 박세미, 코성형+20kg 뺐더니 '다른 사람' 됐다..."결혼·출산 하고파" (신여성)

기사입력 2026-03-25 08:09


'서준맘' 박세미, 코성형+20kg 뺐더니 '다른 사람' 됐다..."결혼…

[스포츠조선 김수현기자] '서준맘' 캐릭터로 유명세를 탄 개그우먼 박세미가 결혼과 출산에 대한 열망을 드러냈다.

24일 공개된 유튜브 '신여성'에 출연한 박세미는 "임신이 너무 하고 싶다. 난소나이를 재 봤는데 24세로 나오더라"며 "아이들을 보면 그냥 귀여운 게 아니라 '저 아이가 내 아이였으면 좋겠다'는 생각이 들 정도다"라고 말했다.

박세미의 솔직한 고백에 자연스럽게 결혼을 주제로 이야기가 이어졌다. 90년생으로 올해 36세인 박세미는 결혼과 출산을 원하면서도 일에 대한 욕심도 숨기지 않았다.

박세미가 "아직 신인이라. 일 들어오면 노를 열심히 저어야 하고 일을 좀 더 선택하지 않을까 싶다"고 하자 조혜련은 "사람의 몸은 시기를 놓치면 안 된다"며 "막상 그런 상황이 생기면 자기 자신이 잘 알 테니 너무 걱정하지 마라"고 조언했다. 이경실 역시 "(김)지선이는 출산 3일 전까지 일을 했다. 나도 아이 낳고 4주 만에 복귀했다"고 말해 박세미를 깜짝 놀라게 했다.


'서준맘' 박세미, 코성형+20kg 뺐더니 '다른 사람' 됐다..."결혼…
박세미는 바라는 남편상에 대해 "다정한 남자, 그리고 공동육아를 할 수 있는 남자면 된다"며 "남편이랑 같이 아이를 키우는 것이 로망"이라고 말했다. 이경실은 "다정하고 자상한 사람이면 된다. 다만 자신의 경제력은 있어야한다"고 조언했고, '집안이 괜찮은 사람은 어떠냐'는 박세미의 질문에 "자기 일을 하는 사람이어야 하지 그런 사람은 추천하지 않는다"고 단호하게 말했다.

조혜련 역시 박세미의 남편감에 대해 "나와 내 가족 외에도 친절한 사람이어야 한다"며 "사람을 대하는 태도가 좋은 사람이어야 하고, 자신의 몸을 함부로 대하지 않고 늘 관리하는 사람이면 좋겠다"고 말했다.

이날 박세미는 최근 코 성형을 한 사실을 고백하기도 하고, 코미디언이 되기 위해 20대 중반 다이어트를 시작해 20kg을 뺐던 사연과 '서준맘'의 탄생 비하인드까지 들려줬다.

또 평소 막역한 사이인 이선민과 결혼을 상상해봤다고 밝히며 "돈에 눈이 멀어서 같이 '동상이몽'이나 '슈퍼맨이돌아왔다'도 나갈 수 있을 것 같았다"며 "근데 스킨십이 안될 것 같아서 포기했다"고 말해 이선민을 당황하게 했다.


한편 결혼과 출산을 갈망하던 박세미에게 육아 관련 콘텐츠 기회가 찾아와 관심을 끈다. 박세미는 엄마들의 모임에 가서 이야기를 직접 듣고 노하우를 듣는 유튜브 콘텐츠 '유아맘' 콘텐츠를 준비 중이며 조만간 공계를 예고했다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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