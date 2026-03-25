아빠 심형탁, 눈물의 순간...子 하루, 14개월 만에 첫 걸음마 성공 (슈돌)

기사입력 2026-03-25 08:42


아빠 심형탁, 눈물의 순간...子 하루, 14개월 만에 첫 걸음마 성공 …

[스포츠조선 김수현기자] KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'의 하루가 생후 14개월에 첫 걸음마에 성공해 이목을 집중시킨다.

'슈퍼맨이 돌아왔다'(연출 김영민, 이하 '슈돌')는 2013년 처음 방송된 이래 13년 동안 국민의 사랑을 받고 있다.

2023년 은우에 이어 2025년 6월 2주차, 3주차 TV-OTT 비드라마 부문 출연자 화제성 부문에서 정우가 2주 연속 10위권 안에 올랐으며, 2025년 8월 2주차 동일 부문에서 하루와 심형탁이 동시에 10위권에 진입해 시청자의 뜨거운 관심을 증명했다. (굿데이터코퍼레이션 기준) 또한 제14회 '인구의 날' 기념 '대통령 표창'을 받아 '국민 육아 예능'의 위엄을 보여준 바 있다.

오늘(25일) 방송되는 '슈돌' 614회는 '아빠 체험하러 왔습니다!' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께한다. 특히 생후 14개월 하루가 걸음마 맹훈련 끝에 첫 야외 걸음마에 성공한다고 전해져 기대감을 끌어올리고 있다.


아빠 심형탁, 눈물의 순간...子 하루, 14개월 만에 첫 걸음마 성공 …
보조기를 밀며 이동하는 것은 하루에게 식은 이유식 먹기. 아빠 심형탁의 걷기 훈련에 하루는 여유만만한 모습으로 진격한다. 발이 꼬여 엉덩방아를 찧었음에도 방긋 웃으며 다시 일어나더니 "아빠 빠 엄마 엄마"를 옹알거리며 걷기 연습을 이어가 함박미소를 유발한다.

특히 하루가 아빠의 손을 잡고 발 맞춰 한걸음씩 내딛자 심형탁은 "우리 하루가 걷는다"라며 입을 틀어막고 감격한다고.

심형탁은 하루의 첫 걸음마 성공을 위해 비장의 무기를 장착한다. 잠자리채에 떡 뻥을 넣고 하루를 유혹한 것. 벌떡 일어난 하루는 '떡 뻥'을 잡기 위해 한 발씩 앞으로 내딛더니 스스로의 힘으로 인생 첫 걸음마에 성공해 눈을 휘둥그레지게 한다.

하루의 기념비적인 첫 걸음마는 '슈돌' 본방송에서 만날 수 있다.


KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'는 매주 수요일 오후 8시 30분에 방송된다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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