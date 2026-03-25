유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염까지"
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|영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 유지태가 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자 /2026.01.21/
[스포츠조선 김수현기자] 배우 유지태가 영화 '왕과 사는 남자'의 촬영 비하인드를 공개했다.
24일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '[예고] 한명회 자체가 된 유지태의 〈왕사남〉 촬영 비하인드와 2,400만 조회수 춤신춤왕 어린이들까지!' 영상이 업로드 됐다.
이날 유재석은 무려 1400만 관객수를 기록한 영화 '왕과 사는 남자'의 배우 유지태를 만났다.
천만 배우로 돌아온 유지태는 '왕사남'의 흥행의 영광을 '유퀴즈'에 돌리며 훈훈함을 자아냈다.
유재석은 "'왕사남' 촬영 중 장항준 감독의 가벼움 때문에 힘들었다고?"라 질문해 웃음을 안겼다.
이에 유지태는 "연기를 진지하게 쫙 밀어붙여야 하는데 (장항준 감독이) '한국 영화의 상징인 유지태~'라 해서 몰입이 확 깨졌다"라 폭로했다.
또 극중 한명회의 위압감을 표현하기 위해 몸무게를 크게 증량하기도 했다.
유지태는 "진짜 무식하게 많이 먹었다"며 증량으로 인해 고지혈증, 급성 위염, 대장염을 얻었다고 고백했다.
유지태는 멜로보다 악역 배역을 주로 맡는 게 아내 김효진 때문이라더라 하는 말에는 "너무 미화되는 거 같긴 하다"라며 겸손함을 보였다.
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