유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염까지"

최종수정 2026-03-25 10:10

유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염…
영화 '왕과 사는 남자' 언론배급시사회가 21일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열렸다. 유지태가 포토타임을 갖고 있다. 삼성동=박재만 기자 /2026.01.21/

[스포츠조선 김수현기자] 배우 유지태가 영화 '왕과 사는 남자'의 촬영 비하인드를 공개했다.

24일 유튜브 채널 '유 퀴즈 온 더 튜브'에는 '[예고] 한명회 자체가 된 유지태의 〈왕사남〉 촬영 비하인드와 2,400만 조회수 춤신춤왕 어린이들까지!' 영상이 업로드 됐다.

이날 유재석은 무려 1400만 관객수를 기록한 영화 '왕과 사는 남자'의 배우 유지태를 만났다.

천만 배우로 돌아온 유지태는 '왕사남'의 흥행의 영광을 '유퀴즈'에 돌리며 훈훈함을 자아냈다.

유재석은 "'왕사남' 촬영 중 장항준 감독의 가벼움 때문에 힘들었다고?"라 질문해 웃음을 안겼다.


유지태, '왕사남' 벌크업 후 건강 이상..."고지혈증·급성 위염·대장염…
이에 유지태는 "연기를 진지하게 쫙 밀어붙여야 하는데 (장항준 감독이) '한국 영화의 상징인 유지태~'라 해서 몰입이 확 깨졌다"라 폭로했다.

또 극중 한명회의 위압감을 표현하기 위해 몸무게를 크게 증량하기도 했다.

유지태는 "진짜 무식하게 많이 먹었다"며 증량으로 인해 고지혈증, 급성 위염, 대장염을 얻었다고 고백했다.


유지태는 멜로보다 악역 배역을 주로 맡는 게 아내 김효진 때문이라더라 하는 말에는 "너무 미화되는 거 같긴 하다"라며 겸손함을 보였다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

2.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

3.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

4.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

5.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 17개월인데 벌써 길쭉...184cm 아빠 닮은 '붕어빵 딸'

2.

'조폭연루설' 조세호, 복귀 강행했는데..."한 달에 한 번 촬영뿐"

3.

미나 시누이, '148kg→78kg' 다이어트 최대 위기..."아기 때문에 식단 힘들어"

4.

BTS 광화문 공연, 이래도 망했다고?…전세계 1840만명 봤다[SC이슈]

5.

'싱글맘' 이시영, 벌써 둘째 딸에 쏟아붓는 재산..."매일 옷·신발 사고 못 참아"

스포츠 많이본뉴스
1.

김혜성 대환장! '마이너 탈출' 방법 나왔다→초조한 에드먼 복귀…"볼 쫓아가는 게 문제"

2.

[속보]'강등위기' 토트넘, 칼 빼들었다! 투도르 감독과 합의 하에 결별...후임은 또 다시 임시감독, '슈퍼코치' 휘터 '유력'

3.

롯데 올해는 진심 다르다! 감독이 봐도 그렇다 → 김태형 감독, 솔직 고백 "작년 재작년은 사실.."

4.

[오피셜] 충격의 공식발표, 손흥민처럼 박수칠 때 떠나지 못했다! 모하메드 살라, 리버풀 9년 만에 전격 결별

5.

"김혜성 빅리그 복귀는 이제 불가능" LAD 매체, 트레이드 요구해도 이상하지 않다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.