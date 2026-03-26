[인터뷰②]베리베리 강민 "솔로 롤모델은 샤이니 태민, 둘 다 팀 막내에 '민' 들어가"

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[스포츠조선 정빛 기자] 베리베리 강민이 첫 솔로 활동을 통해 느낀 변화와 고민을 털어놨다.
강민은 솔로 활동과 그룹 활동의 차이에 대해 "솔로는 그룹과 완전히 다르다. 혼자서 하는 앨범인 만큼, 정말 하고 싶은 이야기를 해야 한다는 말을 듣고 많이 고민했다"고 밝혔다.
솔로 활동에 대한 기대와 우려도 동시에 드러냈다. 강민은 "팬분들을 더 가까이 만날 수 있다는 점은 기대되지만, 혼자서 모든 걸 해야 한다는 점은 부담이 크다"며 "연습실에서도 늘 멤버들과 함께였는데, 이제는 혼자라 외로움을 많이 느낀다"고 털어놨다.
그러면서도 "팬들과 대화할 수 있는 시간을 온전히 가질 수 있다는 점은 좋다"며 "이런 부분에서는 솔로만의 장점도 있다고 느낀다"고 덧붙였다.
이번 솔로 준비 과정에서 멤버들의 반응도 전했다. 강민은 "곡을 들려주면 '이건 좋다', '이건 별로다'라고 솔직하게 얘기해 줬다"며 "타이틀곡을 정할 때도 멤버들의 의견을 참고하면서 많이 고민했다"고 했다.
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이번 솔로를 통해 인간적으로도 성장했다고 밝혔다. 강민은 "제 이야기를 하기 위해 스스로를 돌아보는 시간이 많았다"며 "그 과정 자체가 저를 더 단단하게 만들어준 것 같다"고 말했다.
롤모델로는 샤이니 태민을 꼽았다. 강민은 "태민 선배님의 무대를 보고 처음으로 솔로를 꿈꾸게 됐다"며 "인트로에서 혼자 춤을 추는 모습이 정말 예술가 같다고 느꼈다"고 했다.
이어 "그때가 저희 신인 때였는데, 선배님이 '원트'로 활동하실 때였다. 그 순간, 언제가 될 지 몰라도 꼭 솔로로 한 번 해보고 싶다고 생각했었다"라고 고백했다.
강민과 태민, 팀에서 둘 다 막내에, 이름도 '민'으로 끝나지 않느냐라는 취재진의 농담 섞인 질문에는 호탕하게 웃으면서 "그렇다"라며 고개를 끄덕이기도 했다.
2019년 태민의 '원트'를 보면 꿈 꿨지만, 7년이 흐른 지금에서야 솔로로 나오는 이유에는 "솔로를 하는 데까지 시간이 오래 걸린 건 결국 용기 때문이었다"며 "자신감이 있어서라기보다는, 지금 하지 않으면 후회할 것 같아서 시작하게 됐다"고 밝혔다.
강민의 첫 솔로 싱글 '프리 폴링'은 26일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com