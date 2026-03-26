이수경, 술테크 대박났다 "600만원에 샀는데..지금은 1억 넘어" ('옥문아')

기사입력 2026-03-26 09:13


이수경, 술테크 대박났다 "600만원에 샀는데..지금은 1억 넘어" ('…

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이수경이 연달아 사업에 실패한 사연을 털어놓는다.

오늘 26일(목) 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 목요드라마 <심우면 연리리>에서 부부로 활약을 예고한 배우 박성웅과 이수경이 출연한다.

이날 이수경은 연예계 소문난 애주가답게 집에 술 전용 방이 따로 있다고 밝히며, 집 안에 120~150병 정도의 술을 소장 중이라고 전해 모두를 놀라게 했다. 박성웅은 이수경의 술방에 "1억 넘는 술이 있다"라고 증언하며 술방 목격담을 전하기도.


이수경, 술테크 대박났다 "600만원에 샀는데..지금은 1억 넘어" ('…
이에 이수경은 조심스레 "(처음에) 600만 원 주고 산 것이다"라고 고백해 옥탑방 내부를 들썩이게 했다. 이어 고가의 와인을 20년 후 오픈할 것이라고 밝히자, 옥탑방 MC 홍진경은 "꼭 나를 초대해 달라"라며 적극적인 참석 의지를 내비쳤다는 후문. 극강의 수익률을 자랑하며 1억 원을 호가하는 이수경의 최고가 술테크템의 정체는 본 방송을 통해 확인 가능.

한편, 이수경은 술을 너무 사랑한 나머지 과거 일식 레스토랑(이자카야)까지 개업했었다는 사실을 털어놓는다. 호기롭게 일식 레스토랑(이자카야)를 오픈했지만 폐업의 쓴맛을 본 이수경은 이어 "브런치 카페도 운영했지만 망했다"라고 전하며 2번의 사업 실패담을 털어놓는데. 한때 레스토랑·카페 사장이었던 이수경이 요식업을 연달아 실패한 이유는 무엇일지, 오늘(26일) 저녁 8시 30분 방송되는 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에서 확인할 수 있다.

joyjoy90@sportschosun.com

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