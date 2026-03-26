"햇살 아래, 가장 눈부신 순간"…알디원, 찬란한 청춘 (디아이콘)
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|사진=디아이콘
[스포츠조선 고재완 기자] 알파드라이브원이 청춘의 찬란한 순간을 선보인다. 가장 뜨거운 젊은 날, 10대의 순수와 질주를 공개한다.
알디원이 '디아이콘' 33호를 장식했다. 지난 2월, 그들의 완벽한 하루를 그렸다. 여덟 멤버가 쌓아올린 추억의 조각들을 자연스럽게 풀어냈다.
알디원 에디션은 2가지 버전(A, B)으로 구성됐다. 포토그래퍼 윤송이·방규형, 필름 디렉터 김예진이 참여했다.
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|사진=디아이콘
첫 번째 타이틀은 '드라이브 더 유스'(DRIVE the Youth)다. 낭만적인 질주를 포착했다. 정제되지 않은 청춘의 결이 고스란히 살아있다.
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|사진=디아이콘
다른 버전은 '하츠 그로우 원'(Hearts Grow One). 막 잠에서 깬 소년의 순간을 포착했다. 멤버들의 무방비한 순수함을 마주할 수 있다.
다양한 특전도 뒤따른다. 포토카드, 아크릴 키링, 프로필 카드, 포카 케이스, 먼슬리 카드 등이 각 버전 별로 다르게 따라온다.
'디아이콘'은 알디원의 일상도 입체적으로 기록했다. 멤버들의 깊은 속마음과, 그들을 지켜본 스태프들의 시선을 함께 담았다.
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|사진=디아이콘
TMI 50문 50답도 준비했다. 어디서도 들어본 적 없는 사소한 취향부터 앨리즈를 향한 진심까지 솔직하게 적었다. 가장 사적인 순간을 들여다 볼 수 있다.
한편, '디아이콘' 알파드라이브원 에디션은 26일 오후 2시부터 예약 판매를 시작한다. 마감은 다음 달 5일 오후 11시 59분이다.
고재완 기자 star77@sportschosun.com=고재완 기자 star77@sportschosun.com
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