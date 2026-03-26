어도어 "합의의사 없지않아"vs다니엘 "아이돌 시간 허비", 431억 손해배상 소송 시작

기사입력 2026-03-26 12:36


어도어 "합의의사 없지않아"vs다니엘 "아이돌 시간 허비", 431억 손…

[스포츠조선 백지은 기자] 어도어와 뉴진스 전 멤버 다니엘 등의 431억원 규모 손해배상 소송이 시작됐다.

서울중앙지법 민사합의31부(부장판사 남인수)는 26일 어도어가 다니엘과 가족, 민희진 오케이 레코즈 대표(전 어도어 대표)를 상대로 제기한 손해배상 소송의 첫 변론준비기일을 열었다.

다니엘 측은 "아이돌은 소송이 장기화되면 아이돌로서 가장 빛날 시기를 허비하게 되고 회복할 수 없는 중대한 피해를 입게 된다"고 호소했다. 또 어도어가 다니엘의 모친과 민 대표까지 병합한 것은 절차를 지연할 의도라고 주장했다.

민 대표 측도 재판이 신속히 진행되어야 한다고 거들었다.

어도어 측은 "다니엘의 활동과 이 사건을 연계시키고 있는데, 이 사건은 손해배상과 위약벌 청구소송으로 다니엘의 연예 활동이 좌지우지 되지 않는다. 연예활동은 다니엘 스스로 결정할 수 있어 사건 결과와 인과관계가 없다"고 말했다.

이날 가장 관심을 끌었던 건 합의 가능성에 대한 질문이었다. 재판부의 질문에 어도어 측은 "아예 없다고 보진 않는다"고 답했다. 그러나 다니엘 측은 "거액의 위약벌 소송을 제기했는데 합의 이야기는 처음 듣는다. 다니엘은 복귀의사를 밝혔는데 어도어가 소송을 제기했다"며 당황스러워했다.

이에 재판부는 조정 가능성을 열어두자고 제안하는 한편, 탬퍼링 관련 해외 선례를 정리하고 관련 증거도 제출하라고 했다.


어도어 "합의의사 없지않아"vs다니엘 "아이돌 시간 허비", 431억 손…
뉴진스. 멤버 하니, 혜인, 다니엘, 민지, 해린(왼쪽 아래부터 시계방향으로). 사진 제공=어도어
다음 변론 기일은 5월 14일과 7월 2일로 정해졌다.


뉴진스는 2024년 11월 민 대표의 복귀 등의 요구가 받아들여지지 않자 어도어와의 계약 해지를 선언했다. 그러나 법원은 어도어가 제기한 전속계약 유효 확인의 소송과 가처분 신청을 모두 인용, 뉴진스와 어도어의 전속계약은 유효하다고 판단했다.

이후 해린과 혜인, 하니가 어도어에 복귀했다. 민지는 어도어와 대화 중이다. 다만 어도어는 다니엘에게는 지난해 12월 전속계약 해지를 통보, 다니엘과 그의 가족 1명, 민 대표에게 431억원대 손해배상 청구소송을 제기했다.

이와 별개로 민 대표는 하이브를 상대로 낸 풋옵션 행사 관련 주식매매대금 청구 소송에서 일부 승소 판결을 받아냈다. 재판부는 하이브가 민 대표에게 255억원을 지급해야 한다고 판결했고 하이브는 이에 불복해 항소했다. 이후 민 대표는 지난달 1심 판결금을 받지 않는 조건으로 현재 진행 중인 모든 법적 분쟁을 멈추자고 제안했으나, 하이브는 판결 가집행을 막기 위한 292억 5000만원의 보증 공탁금을 내며 사실상 민 대표의 제안을 거절했다.


백지은 기자 silk781220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

배우 은퇴 안리, 유흥업소 직원설→편의점 음식 훔치다 체포..3번째 경찰행 ‘씁쓸’

2.

악뮤 수현, '위고비' 해명 후 살 더뺐다..확 달라진 얼굴선 "상상 초월"

3.

'룸살롱폭행에 억대채무까지' 이혁재, 야당 심사위원 자격 논란…"청년들이 납득할까"

4.

홍서범·조갑경, 자식 독립 원치 않는다더니…아들 불륜 논란에 "가해자 아냐"

5.

아들 '외도 판결' 직후…조갑경 '라스' 출연 예고 "이 타이밍 맞나"

연예 많이본뉴스
1.

배우 은퇴 안리, 유흥업소 직원설→편의점 음식 훔치다 체포..3번째 경찰행 ‘씁쓸’

2.

악뮤 수현, '위고비' 해명 후 살 더뺐다..확 달라진 얼굴선 "상상 초월"

3.

'룸살롱폭행에 억대채무까지' 이혁재, 야당 심사위원 자격 논란…"청년들이 납득할까"

4.

홍서범·조갑경, 자식 독립 원치 않는다더니…아들 불륜 논란에 "가해자 아냐"

5.

아들 '외도 판결' 직후…조갑경 '라스' 출연 예고 "이 타이밍 맞나"

스포츠 많이본뉴스
1.

'충격 실화' 홍명보호 무서워서 축구하겠나...남아공 무장 괴한, 멕시코 유명 축구 기자 간첩 혐의로 구금 '미승인 드론 사용이 이유'

2.

초구 잘 노렸는데...이정후의 2026 시즌 첫 타석은 2땅, 타점 찬스 날렸다

3.

아쉽다! SF 이정후, 개막전 첫 타석 득점권 찬스서 초구 공략 범타

4.

"흥민아, LA서 만날까?" FC에 손흥민, 갤럭시에 카세미루! 초대형 LA 더비 이루어지나...글로벌 매체 'LA 갤럭시-인터 마이애미, 카세미루 원한다'

5.

이정후 타순은 결국 5번, 1번부터 이정후까지는 ML 어느 팀에도 안 꿇린다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.