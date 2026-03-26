서인영, 10년 논란 결국 인정…"가인 저격글은 미친 짓, 두바이 욕설은 공황장애 탓"

기사입력 2026-03-26 14:45


서인영, 10년 논란 결국 인정…"가인 저격글은 미친 짓, 두바이 욕설은…

서인영, 10년 논란 결국 인정…"가인 저격글은 미친 짓, 두바이 욕설은…

[스포츠조선 김준석 기자] 가수 서인영이 과거 불거졌던 각종 논란을 직접 언급하며 뒤늦은 반성과 해명의 뜻을 밝혔다.

서인영은 26일 자신의 유튜브 채널 '개과천선 서인영'을 통해 공개된 '10년 만에 복귀한 서인영 악플 읽기' 영상에서 그동안 논란이 됐던 사건들을 하나씩 꺼내놓았다.

먼저 그는 가인과의 갈등으로 번졌던 '저격글 논란'을 언급했다.

과거 라디오스타 출연 이후 SNS에 올린 글로 논란이 된 것에 대해 서인영은 "왜 그렇게 구구절절 썼는지 모르겠다. 지금 보면 미친 것 같고 너무 창피하다"며 "가인이랑은 풀었지만, 그때 미안하다는 말을 제대로 못 했다"고 털어놨다.

이어 "언니가 글까지 올려서 진심으로 미안하다"고 영상 편지를 통해 사과했다.


서인영, 10년 논란 결국 인정…"가인 저격글은 미친 짓, 두바이 욕설은…
2017년 JTBC 예능 님과 함께2 - 최고의 사랑 촬영 당시 불거졌던 '두바이 욕설 논란'에 대해서도 입을 열었다.

서인영은 "그 영상은 최근에야 처음 봤다"며 "당시 공황장애로 약을 복용하며 힘든 시기를 보내고 있었다"고 밝혔다.

이어 "촬영 전 바닥에서 몇 시간 자고 일어난 상태였고, 예민한 상황에서 장시간 대기를 하다 보니 감정이 폭발했다. 욕을 한 건 분명 잘못"이라고 인정했다.


다만 일각에서 제기된 '갑질 의혹'에 대해서는 선을 그었다. 그는 "욕설은 매니저에게 한 것이지 작가에게 한 게 아니다. 떠돌던 갑질 리스트는 사실이 아니다"라며 "회사에서도 대응하지 말라고 해 해명을 못 했다. 다시 돌아간다면 끝까지 바로잡았을 것"이라고 억울함을 토로했다.

또한 당시 상황에 대해 "크라운제이와의 관계에서 쌓인 감정도 있었다. 영상에는 욕하는 장면만 나왔지만 그 전에는 하소연하는 부분도 있었다"며 "모든 게 쌓여서 결과가 안 좋게 나왔다"고 설명했다. 이어 "그 일로 큰 상처를 받았고, 우울증이 심해져 살고 싶지 않을 정도였다"고 고백했다.

가족의 반응도 전했다. 그는 "부모님이 많이 속상해하셨고, 아버지가 '욕을 안 했냐, 네 입에서 나온 거 맞지 않냐'고 하셨다"며 "그 말을 듣고 깨달은 게 있어 자숙하게 됐다"고 털어놨다.

이 밖에도 서인영은 과거 백지영과의 불화설에 대해서도 언급했다.

그는 "백지영이 나를 좋아하지 않는다고 생각해 속상했다"며 "이후 시상식 애프터 파티에서 오해를 풀었다"고 설명했다.

아울러 "과거 선배들에게 인사 문제로 혼난 경험이 있어 군기를 중요하게 생각하게 됐다"고 덧붙였다.

narusi@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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