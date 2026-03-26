방탄소년단 앞두고 '북한 드립'…무례였나, 농담이었나[SC이슈]

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[스포츠조선 정빛 기자] 방탄소년단(BTS) 미국 일정 중, 현지 인기 토크쇼 녹화장에서 나온 한마디가 논란으로 번졌다.
특히 해외에서 한국인을 향해 "북한에서 왔느냐"는 식의 질문은 무지와 편견에서 비롯된 대표적인 인종차별 표현으로 인식되는 만큼, 팬들의 반발은 거셌다. SNS를 중심으로 "한국의 역사와 정체성을 희화화한 무례한 발언"이라는 비판이 확산됐고, 허조그와 프로그램 측을 향한 사과 요구도 이어졌다.
여기에 허조그의 과거 SNS 게시물 중 아시아인을 비하한 것으로 해석될 수 있는 내용들이 재조명되면서 파장은 더욱 커졌다. 결국 허조그는 SNS 계정을 비공개로 전환한 상태다.
방탄소년단은 지난 20일 정규 5집 '아리랑'을 발표하고, 21일 서울 광화문 광장에서 컴백 공연 'BTS 컴백 라이브: 아리랑'을 마친 뒤 미국으로 출국, 23일에는 뉴욕에서 '스포티파이 X BTS: 스윔사이드' 행사에 참석해 신곡 무대를 선보였다.
이어 25일과 26일(현지시간) '더 투나잇 쇼'에 출연해 인터뷰와 공연을 펼칠 예정이다. 완전체로 해당 프로그램에 출연하는 것은 2021년 이후 약 5년 만이다.
정빛 기자 rightlight@sportschosun.com