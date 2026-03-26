DVD 보고도 못 알아본 아들...해리포터 스타 "마법사 아닌 아빠로 남고 싶어"
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|'해리 포터와 죽음의 성물 2' 스틸컷
[스포츠조선 박아람 기자] '해리 포터' 시리즈로 잘 알려진 배우 다니엘 래드클리프가 아들을 향한 애정을 드러냈다.
래드클리프는 최근 매체 'Vulture'와의 인터뷰에서 연인 에린 다크와의 사이에서 얻은 아들이 자신의 삶에 큰 변화를 가져왔다고 전했다.
그는 "나는 20년 동안 꽤 심하게 담배를 피웠고, 끊을 생각조차 하지 않았다"며 "하지만 아들을 낳고 얼마 지나지 않아 내 죽음에 대한 불안한 생각이 들면서 금연을 결심하게 됐다"고 밝혔다.
이어 그는 금연에 도움이 된 방법으로 '쉬운 방법으로 빠르게 금연하는 법(The Easy Way to Quit Smoking)'을 언급하며, 자신에게 큰 효과가 있었다고 덧붙였다.
앞서 래드클리프는 월스트리트저널 인터뷰에서도 금연 이후 변화된 일상에 대해 언급했다. 그는 "웨이트 트레이닝, 서킷 트레이닝, 유산소 운동을 하고 있다"며 "예전에는 커피와 담배에 의존했지만, 지금은 운동에 몰두하고 있다"고 말했다. 이어 "중독 성향을 운동으로 바꾼 전형적인 경우"라고 설명했다.
또한 그는 아들이 아직 자신을 영화 *해리 포터 시리즈의 주인공으로 인식하지 못하고 있다고 밝혔다. 래드클리프는 "누군가 사인을 요청하며 DVD를 줘 며칠간 집에 있었는데, 아들이 표지를 보며 '이 사람 누구야?'라고 물었다"며 "알아보지 못해 오히려 좋았다"고 말했다.
그러면서 "가능한 한 오랫동안 아들에게는 그저 아빠로만 남고 싶다"고 강조했다.
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