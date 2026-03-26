한고은 남편, 20kg 감량 성공 후 달라진 얼굴..."뻥 뚫린다" ('고은언니')
[스포츠조선 정안지 기자] 배우 한고은이 편식하던 남편도 20kg 감량시킨 건강 밥상 레시피를 공유했다.
26일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 "편식하던 남편도 -20kg 감량시킨 한고은 부부가 아침에 먹는 것"이라는 제목으로 영상이 게재됐다.
이날 한고은은 "아침에 레몬 생강티를 마신다. 나이가 드니까 여성 호르몬이 줄어들면서 생기는 부작용 중 하나가 가지 않아도 될 곳에 자꾸 지방이 모인다"라면서 "열심히 운동해야지만 지방을 뺄 수 있는데, 운동하는 걸 안 좋아한다"라면서 복부 지방 분해에 좋은 레몬 생강티 레시피를 공유했다.
레몬 1kg과 라임 500g, 생강 250g을 착즙, 여기에 강화 2스푼, 계피 1스푼을 섞으면 완성.
잠시 후 남편이 도우미로 등장, "하도 주변에 나눠줘서 요즘 매일 하고 있다"라며 웃었다. 한고은은 "산성이 세기 때문에 맨날 드시면 안 된다. 하루에 한 잔, 또는 두 잔이 가장 적당하다. 많이 드시면 안 된다"라고 강조했다.
이때 남편은 "화장실이 진짜"라고 했고, 한고은은 "내가 만성 변비였다. 아침마다 가스 차고 독소 오르고 하는데 부종이 없어졌다. 새로운 세상을 찾았다"라며 웃었다. 착즙액 큐브를 미온수에 타서 마신 남편은 "맛있다"라면서 감탄했다.
이어 한고은은 샐러드와 초간단 부리토를 준비, 그는 "진짜 칼로리 낮다. 맛있고 배도 부르다. 이게 다이어트 음식이다. 맛없는 거 먹고 살 뺄 생각하지 말고 맛있게 먹으면서 살도 빼 보자"라면서 건강 밥상을 공유해 눈길을 끌었다.
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