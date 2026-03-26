원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 원더걸스 출신 배우 안소희가 향후 활동 계획과 근황을 전했다.
26일 유튜브 채널 인생84에는 '배우 안소희'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 기안84는 안소희를 초대해 다양한 이야기를 나누며 솔직한 근황을 들었다.
안소희는 "최근까지 '그때도 오늘2'라는 연극을 했는데, 지난달에 끝났다"고 근황을 전했다. 이어 그는 "이번 연극이 2인극이어서 체력 소모가 엄청 많이 됐다. 한 사람이 1인 4역을 했다"며 "체력, 감정적으로 에너지 소모가 큰 작품이었다"고 작품의 어려움을 털어놓았다. 이에 기안84가 "그런 것도 있는데 체력이 좀 약한 것 같다"고 하자, 안소희는 "타고나게 튼튼하게 태어나진 않았다"고 솔직하게 답하며 웃음을 자아냈다.
향후 계획에 대해서는 안소희가 "좀 쉬려고 한다. 최근 제 개인 시간을 못 보냈다. 지난 가을부터 지난달까지 연극밖에 없었다"며 "여행도 좀 가고싶고, 유튜브 채널도 해야한다"고 밝혔다. 특히 그는 유럽 한 달 살기를 계획 중이라며 "제 버킷리스트였다"고 전해 눈길을 끌었다.
기안84가 "이제 노래는 안 하냐"라고 묻자, 안소희는 "이제는 전향해서 연기에만 집중하고 있다"고 답했다. 이어 기안84가 "이제 노래하고 싶지 않냐"라고 묻자 안소희는 "후회되고 아쉽진 않은데 그립긴 하다. 무대나 콘서트, 행사, 음악 방송같이 무대에 서는 거 좋아했다. 그런 게 좀 그리웠는데 그걸 연극으로 많이 풀었다"고 솔직하게 말했다. 그는 또 "가수와 연극에서 받는 에너지는 다른데, 연극은 조용하고 집중하는 에너지가 엄청 강하다. 무대의 맛이 그립긴한데, 연극으로 많이 채워졌다. 제가 연극을 재작년에 시작했는데 쉬지 않고 계속하고 있다"고 덧붙이며 꾸준한 연극 활동에 대한 애정을 드러냈다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com