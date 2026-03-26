기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

26일 유튜브 채널 인생84에는 '배우 안소희'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 기안84는 안소희를 초대해 다양한 이야기를 나누며 솔직한 근황을 들었다.
이날 기안84는 최근 연극 활동을 시작한 안소희에게 "넌 욕심이 없어 보인다"고 말문을 열었다. 이에 안소희는 "그 말은 조금 서운하다. 욕심도 많고 하고 싶은 것도 많다. 하지만 할 때 제 템포대로 하고 싶었다. 빠르진 않을 수 있다. 그래서 어떤 분들은 욕심 없어 보인다고 한다"고 솔직하게 답했다.
기안84는 "너무 어렸을 때부터 확 스타가 됐으니까, 오히려 배우 생활할 때도 느리지만 본인이 하고 싶은 걸 찾아가는 것 같다고 누군가 그러더라"고 말했고, 안소희는 "일부러 그러려고도 했다"고 인정했다. 이어 그는 "그때는 물론 제가 너무 하고 싶어서 한 일이지만, 어떤 속도나 방향으로 가고 싶다고 의식하며 한 건 아니다. 너무 빠르게 확확 했다"고 회상했다.
또한 안소희는 자신을 둘러싼 이미지에 대해 "원더걸스 막내 이미지가 잡혀 있고, 밝고 잘 웃는 막내로 기억하신 분들도 있고, 차갑고 낯가리게 생각하시는 분들도 있다. 그러면서 '생각보다 말이 많다', '잘 웃네?'라고 한다. 또 제가 조용하면 '밝은 줄 알았는데' 그런 경우가 많다. "고 털어놓았다.
이에 기안84는 "나도 그렇다. 나 어디가면 밥을 먹어도 더럽게 먹길 바란다. 팬티 안 갈아입었다고 하면 열광한다"며 공감해 웃음을 자아냈다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com