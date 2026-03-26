기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

최종수정 2026-03-26 20:46

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

[스포츠조선 김소희 기자] 만화가 출신 기안84가 고정된 이미지에 대한 고민을 털어놨다.

26일 유튜브 채널 인생84에는 '배우 안소희'라는 제목의 영상이 공개됐다. 영상에서 기안84는 안소희를 초대해 다양한 이야기를 나누며 솔직한 근황을 들었다.

이날 기안84는 최근 연극 활동을 시작한 안소희에게 "넌 욕심이 없어 보인다"고 말문을 열었다. 이에 안소희는 "그 말은 조금 서운하다. 욕심도 많고 하고 싶은 것도 많다. 하지만 할 때 제 템포대로 하고 싶었다. 빠르진 않을 수 있다. 그래서 어떤 분들은 욕심 없어 보인다고 한다"고 솔직하게 답했다.


기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"

기안84 "팬티 안 갈아입고 밥 더럽게 먹어야 사람들이 열광해"
기안84는 "너무 어렸을 때부터 확 스타가 됐으니까, 오히려 배우 생활할 때도 느리지만 본인이 하고 싶은 걸 찾아가는 것 같다고 누군가 그러더라"고 말했고, 안소희는 "일부러 그러려고도 했다"고 인정했다. 이어 그는 "그때는 물론 제가 너무 하고 싶어서 한 일이지만, 어떤 속도나 방향으로 가고 싶다고 의식하며 한 건 아니다. 너무 빠르게 확확 했다"고 회상했다.

또한 안소희는 자신을 둘러싼 이미지에 대해 "원더걸스 막내 이미지가 잡혀 있고, 밝고 잘 웃는 막내로 기억하신 분들도 있고, 차갑고 낯가리게 생각하시는 분들도 있다. 그러면서 '생각보다 말이 많다', '잘 웃네?'라고 한다. 또 제가 조용하면 '밝은 줄 알았는데' 그런 경우가 많다. "고 털어놓았다.

이에 기안84는 "나도 그렇다. 나 어디가면 밥을 먹어도 더럽게 먹길 바란다. 팬티 안 갈아입었다고 하면 열광한다"며 공감해 웃음을 자아냈다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

"이게 무슨 짓?" 이혜영, 반려견 얼굴에 화장 덕지덕지..동물학대 논란

2.

이경규, 예비 할아버지 됐다...딸 예림 "父에 손주 안 맡길 것" ('황혼육아')

3.

방탄소년단 앞두고 '북한 드립'…무례였나, 농담이었나[SC이슈]

4.

'65세' 이경규, 할아버지 됐다...황혼 육아 시작했지만 "예림아, 네가 키워" ('육아인턴')

5.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

연예 많이본뉴스
1.

"이게 무슨 짓?" 이혜영, 반려견 얼굴에 화장 덕지덕지..동물학대 논란

2.

이경규, 예비 할아버지 됐다...딸 예림 "父에 손주 안 맡길 것" ('황혼육아')

3.

방탄소년단 앞두고 '북한 드립'…무례였나, 농담이었나[SC이슈]

4.

'65세' 이경규, 할아버지 됐다...황혼 육아 시작했지만 "예림아, 네가 키워" ('육아인턴')

5.

원더걸스 소희, 가수 은퇴한다.."이제 노래 안해, 연극에만 집중"(인생84)

스포츠 많이본뉴스
1.

"차명석 단장님 사비로 고액 위스키" 천적 임찬규 폭탄 발언…삼성은 팬 1000명과 놀이공원 간다[미디어데이]

2.

'슈퍼문' 개막 이틀전 드디어 방멍이 잡았다. 그 좋던 감은 어디로... 퓨처스 4타수 무안타.

3.

"정지윤 왔습니다" 현대건설, 천군만마 등장? …GS칼텍스는 '권민지 스타팅'

4.

대참사! '김혜성 패싱' 다저스, NLDS 광탈 가능성 → 美유력지 신선한 예측

5.

'손흥민 은퇴하면 내 세상' 日 최초 유럽 득점왕 후보 '오피셜' 공식발표, 3개월 부진 이유 공개..."사실 부상 문제 있었다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.