박성웅, "이수경 첫인상 완전 불쾌"...술자리서 '오해' 풀린 이유는?

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[스포츠조선 김수현기자] 배우 박성웅이 이수경에 대한 '나쁜 첫인상'에 대해 이야기 했다.
박성웅은 "드라마 '개소리'에 함께 출연했었는데 제가 이수경 첫인상을 너무 안좋게 봤었다"라 털어놓았다.
이수경과 첫 촬영을 하는 날 먼저 와서 대기 중이던 박성웅 앞에서 쳐다보지도 않고 인사를 하며 지나갔다고.
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이후 오해를 풀게 된 사건이 있었다. 박성웅은 "촬영 후 술 한 잔을 하는데 이수경이 '선배님 저 한 잔만' 하는 거다. '너 다음 신 있잖아' 했더니 '대사가 없어요'라 하더라. 보통 수경이처럼 생겼으면 와인을 마실 줄 알았는데 내 소주 반을 먹었다"라고 해 웃음을 자아냈다.
평소 애주가라는 이수경, 박성웅은 "술이 들어갈 수록 웃음소리도 더 하이톤이 된다"라고 증언했다.
이수경은 박성웅이 무섭지 않냐는 말에 "저는 수위 높은 영화를 못 본다. 그래서 '신세계'를 못 봤다. 저는 영화 '웅남이'를 봤다. 제가 아는 건 다 그런 캐릭터다"라고 웃었다.
무서운 걸 못 보지만 그런 연기는 할 수 있다고. 이수경은 "내용을 모르고 보는 건 무섭지만 대본이 주어진 상태는 괜찮다"라 설명했다.
shyun@sportschosun.com