박성웅, 악역 연기 후 '정신과 치료' 받았다..."차 핸들 꺾고 싶었다"

기사입력 2026-03-26 21:32


박성웅, 악역 연기 후 '정신과 치료' 받았다..."차 핸들 꺾고 싶었다…

[스포츠조선 김수현기자] 배우 박성웅이 '빌런 역할 후유증'에 대해 털어놓았다.

26일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 KBS2 목요드라마 '심우면 연리리'에서 호흡을 맞춘 배우 박성웅과 이수경이 출연했다.

박성웅은 "나도 영화 '신세계' 못할 뻔 했다. 그때 드라마를 많이 했었다. 영화를 해도 약간 마이너급 영화를 했는데 '신세계'는 완전히 메이저 영화지 않냐"라 했다.

'신세계' 주연 라인업이 최민식, 이정재, 황정민이었고 '이중구' 캐릭터 라인업에 5명이 있었다. 누가 봐도 내가 꼴찌였다. 이름만 대도 다 아는 배우들이 있었다"라 회상했다.

그는 "대부분이 내 캐스팅을 반대하는 상황이었다. 그런데 영화 제작자가 영화처럼 한 마디를 했다. '최민식, 황정민, 이정재로 마케팅은 끝입니다. 난 이중구 같은 사람이랑 하고 싶고 그게 박성웅입니다'라 하더라"라 해 감탄을 자아냈다.

박성웅은 "내가 시청 이쪽을 가면 기운이 쫙 오른다. '중구'라서"라고 아재개그를 해 웃음을 안겼다.


박성웅, 악역 연기 후 '정신과 치료' 받았다..."차 핸들 꺾고 싶었다…
'빌런 장인'인 박성웅은 "작품 속 피해자를 모으면 한 트럭이 넘는다. 영화 '안시성'에서도 사람들이 많이 죽었다"라고 너스레를 떨었다.

드라마 '사냥개들'에서는 처음엔 좋은 역할이 들어왔다고. 박성웅은 "근데 내가 보기에 자꾸 내가 아닌 거 같더라. 횟집사장보단 사채업자 역에 끌려서 내가 역제안을 했다. '이 역할 아니면 안 할 거 같습니다' 했다. 강하게 어필을 해서 그 역할을 맡게 됐다"라며 명길의 야비함을 부각시키는 다양한 연출도 제안했다고 말했다.


그는 "근데 작년엔 한 명도 안죽였다. 영화 두 편이 모두 정의로운 역할이었다. 곧 사극에 들어가는데 가열차게 다 쓸어낼 예정이다"라고 웃었다.

악역 연기에 후유증도 있었다. 박성웅은 "11년 전 냉혹한 연쇄살인마 역할을 했는데 과격한 신을 촬영한 직후 어느순간 정신을 차려보니 TV앞에 멍하니 앉아있더라. 아무리 다 가짜여도 리얼한 시체 더미를 썰어야 했다. 뭔가 이상한 느낌이었다. 이후 드라마 '루갈'을 찍었는데 캐릭터를 너무 세게 잡았다"라 털어놓았다.

이어 "탈의 장면 때문에 탄수화물을 끊었더니 성격도 예민해졌다. 처음으로 정신과를 찾아갔다. 눈앞에 과도가 보이면 '저걸로 사람을 해하면 어떡하지?' 하고 걱정이 되더라. 집안의 칼부터 치웠다"라 고백했다.

박성웅은 "또 어느날 아들과 차를 타고 가는데 고속도로에서 핸들을 꺾고 싶더라. 간신히 정신을 차리고 아들과 대화에 집중하려고 노력했다"라 해 모두를 놀라게 했다. 긴 시간 꾸준한 운동으로 극복했다는 박성웅.

shyun@sportschosun.com

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